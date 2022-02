La pandemia del Covid 19 en el mundo ya lleva más de dos años desde que el virus fue detectado en China. Desde ese entonces, se llevaron adelante diferentes medidas para contener el virus y sostener las actividades humanas en funcionamiento.

Es así que el deporte, actualmente se debate entre vacunas (pasaporte sanitario), aforo de estadios y el derecho de los que niegan la eficacia de las vacunas y desisten de su aplicación.

En la República Argentina, el Ministro de Deportes, ha anunciado que la vuelta a los estadios para asistir a torneos no contará con límite de aforo de personas, pero si la exigencia de pasaporte sanitario.

¿Que ocurre en los deportes y competiciones del planeta con relación al pase sanitario?

Las Federaciones deportivas organizan sus torneos, y establecen sus reglamentos para admisión y participación. Es de recordar que cada Federación tiene su sede en algún país, y es ese país el que establece las normas sanitarias aplicables (en el caso Djokovic, fue el gobierno de Australia quien sostuvo la exigencia de carnet de vacunación a Novak Djokovic).

En Argentina, la Asociación del Fútbol Argentino, elevó a que todos los futbolistas se vacunen con ambas dosis. Actualmente el 75% de los futbolistas registrados, cuenta con dos dosis. Pero no existe norma que obligue a los deportistas a vacunarse.

La participación de la Selección Argentina por la Fecha FIFA que se disputó en Chile, para ingresar al territorio los jugadores (y todo el staff de AFA ) debió acreditar un examen PCR negativo y además someterse a un nuevo estudio de antígenos (este requisito es establecido por las autoridades sanitarias de Chile, es decir, varía de país a país).

En Paraguay, el partido de eliminatorias por fecha FIFA contó con público, pero su ingreso estaba limitado a quienes contaban con ambas dosis de las vacunas aprobadas por la autoridad nacional de salud.

En Europa, en Inglaterra, si bien la Premier League cuenta con el 85% de sus futbolistas registrados vacunados con esquema completo, no ha logrado que el 15% restante lo haga, ya que tampoco existe una norma que disponga su obligatoriedad.

La NBA (National Basketball Association, de Estados Unidos) impulsa la medida de descontar del salario de los deportistas no vacunados que tengan resultado positivo en sus test de Covid. En igual sentido, la NFL (National Football League) estudia medidas para estimular la vacunación de los deportistas de la competición y sancionar con quitas en sus salarios a quienes no lo hagan.

En la NBA, John Stockton (una leyenda viviente de la NBA y dueño de dos récords como ser el máximo asistidor y el que más pelotas robó en la historia de la liga de básquet más importante del mundo) no puede asistir a los encuentros de la Universidad de Gonzaga, ya que no cuenta con las vacunas aplicadas.

A modo de ejemplificar los conflictos que implica para un deportista el desinterés en vacunarse, comentaré brevemente lo que ocurrió a Novak Djokovic en el Australian Open 2022.

El caso Djokovic y el pasaporte sanitario

Recientemente el tenista Novak Djokovic ha sido protagonista de las noticias deportivas en los diferentes portales mundiales los últimos días debido a su intención de participar en el abierto de Australia sin contar con la inoculación de vacuna contra el SARS-COVID 19.

Diferentes voces se han alzado en relación al conflicto que enfrentó el tenista servio de 34 años, algunos respaldando su decisión de no vacunarse como Zlatan Ibrahimovic «Cada uno tiene su opinión, la gente no debería ser obligada a vacunarse sólo para poder ir a trabajar. Me vacuné porque creo que la vacuna me protege, no para poder jugar al fútbol. Son dos situaciones distintas» y otros (colegas del tenis) como Rafael Nadal han expresado su distancia en relación a Novak «Creo que si quisiera, estaría jugando aquí en Australia sin ningún problema. Él tomó sus propias decisiones y todos son libres de tomar sus propias decisiones, pero luego hay algunas consecuencias». Este fue un conflicto entre la autoridades sanitarias de Australianas y el tenista, Tennis Australia, al ser un organizador de competiciones no podía admitir de forma inconsulta al deportista, debía respetar las decisiones gubernamentales.

Vamos a intentar resumir cuales fueron los hechos que se sucedieron con el tenista figura servia y las autoridades australianas en relación a al exigencia del “carnet sanitario” para participar en la competición del Australian Open.

El paso a paso de la crónica de Novak Djokovic con autoridades australianas

En los primeros días de Enero (05/01) del 2022, fue el mismo tenista quien informó que tenía autorización de las autoridades australianas para ingresar al país del continente de Oceanía (recordemos que las autoridades sanitarias de Australia exigen el esquema de vacunación completo -2 dosis- para el ingreso de extranjeros al territorio). Posteriormente, Tennis Australia (organizador de Australian Open, confirma que el servio tenía una “exención” para ingresar al país).

Las razones válidas para las exenciones incluyen una condición médica aguda, como miocarditis o inflamación del músculo del corazón. El haber sufrido una infección de covid-19 en los últimos seis meses también era reconocido bajo esas políticas, según lo anunciado en diciembre y endosado por el gobierno del estado de Victoria.

Luego de que la noticia tomara conocimiento público, el ministro Scott Morrison debió cambiar de opinión y negar el ingreso al tenista servio (primero afirmó que respetaría las decisiones del Estado de Victoria, luego enfatizó que las autoridades federales controlan las fronteras y actuaría en tal sentido).

Djokovic aterrizó en el aeropuerto de Melbourne a las 23:30 aproximadamente, del miércoles, hora local. Fue rápidamente evaluado y rechazado para entrar. Su visa fue cancelada en el acto y fue llevado a un centro de detención migratoria temporal.

El tenista no pudo presentar evidencia de estar doble vacunado ni una exención legítima al respecto, según explicó Morrison.

Djokovic fue llevado por funcionarios de la Fuerza Fronteriza Australian (ABF, por sus siglas en inglés) a un hotel de detención migratoria, donde espera una decisión sobre su situación. Al resto de su equipo le fue permitida la entrada porque les aceptaron el estatus de vacunación, según informaron los medios australianos.

El capítulo legal del conflicto Djokovic- Australia

Producto de la inminente deportación y detención del tenista, sus abogados plantaron una acción judicial, la cual se resolvió a favor del deportista.

Es así que el juez Anthony Kelly del Tribunal del Circuito Federal de Melbourne ordenó al Gobierno australiano a implementar la orden de liberación, entregarle su pasaporte y sus efectos personales y pagar los costes legales de Djokovic. La audiencia que tuvo una duración de más de una hora, el magistrado manifestó “Aquí, un profesor y un médico eminentemente calificado han presentado y proporcionado al solicitante una exención médica. Además de eso, esa exención médica y la base sobre la cual se otorgó, fue otorgada por separado por otro panel de expertos independientes establecido por el gobierno del estado de Victoria. Me preocupa saber qué más podría haber hecho este hombre (Djokovic)”.

El gobierno australiano decidió por segunda vez revocar la visa de Novak, lo que generó que el cuerpo de abogados del deportista presentara un recurso en el tribunal federal australiano, recurso que fue desestimado por unanimidad y confirmó la cancelación de la visa.

El abogado del ministro de inmigración manifestó que más allá del riesgo sanitario que implica una persona no vacunada, “podría alentar a la población a emularlo”, razón que amerita expulsarlo del territorio australiano.

¿Qué puede suceder de ahora en adelante con el deporte mundial y el pasaporte sanitario?

Si bien la pregunta pareciera tener una respuesta evidente, en relación a que los principales científicos hablan de la vuelta a la normalidad. Dar alguna respuesta concreta es al menos aventurada en esta instancia.

El pasaporte sanitario (2 o 3 dosis de vacunas aplicadas), ya es exigido en diferentes competiciones alrededor del mundo, como requisito de inscripción tanto para competir (deportista) como para asistir al estadio (espectador). Tal vez la discrepancia entre los diferentes criterios sanitarios de cada país haga que los deportistas tengan la libertad de elección, y sufran los desencantos como el tenista servio.

Será fundamental concretar políticas de mayor difusión e impacto, para llegar a una inmunidad de los deportistas y así garantizar la sana competición.

*CARLOS ADOLFO GARCIA

ABOGADO

Especialista en Derecho del Deporte, Universidad Austral

Maestrando en Derecho Empresario, Universidad Austral

[email protected]