Arce adelantó parte de los temas que Misiones llevará a la reunión del Norte Grande: área aduanera, tarifa eléctrica, gas natural y subsidios al transporte

El vicegoberador de Misiones, Carlos Arce, adelantó parte de la agenda que planteará Misiones durante la reunión de la Liga de Gobernadores del Norte Grande que se realizará en Puerto Iguazú. Además, encabezó el lanzamiento de la Fiesta Nacional de las Esencias.

Norte Grande

El vicegobernador de Misiones, Carlos Arce, anticipó parte de la agenda de temas que la provincia llevará a una nueva reunión de la Liga de Gobernadores del Norte Grande, que se desarrollará este viernes en la localidad de Puerto Iguazú, con la presencia de ministros del gabinete nacional.

“Bueno, los temas siempre están siendo los mismos. Nuestro gran tema principal es el tratamiento aduanero especial, que eso es por ley, o sea esto hasta que no se inauguren las sesiones ordinarias en mayo del año que viene, lamentablemente no podemos plantear como un hecho; sí plantear alternativas”, adelantó el funcionario provincial.

El médico recordó que el tema estaba incluido en la ley de presupuesto parar este año que fue rechazada por los diputados nacionales de Juntos por el Cambio en la Cámara Baja del Congreso de la Nación.

“Lamentablemente porque el hecho de no introducir en el presupuesto por diputados que no han tenido una acción federal y en eso incluyo a los tres diputados nacionales de Junto por el Cambio por Misiones que no han votado el presupuesto. El gobernador (Oscar Herrera Ahuad) tuvo que ir a gestionar todo esto que estaba en el presupuesto”, añadió.

Otro de los temas que Arce anticipó es el de la tarifa eléctrica, teniendo en cuenta que las provincias del Norte argentino utilizan mucha electricidad durante los meses del verano y que los distritos del Sur, consiguieron una tarifa diferencial para el uso del gas durante los meses de otoño e invierno.

“También lo que vamos a pedir, que ya lo tiene el sur, es la tarifa eléctrica diferencial, nosotros acá tenemos la distribuidora Cammesa que va aumentando los precios de la tarifa. Así como el sur tiene en invierno, nosotros necesitamos una tarifa diferencial por el gran consumo que tenemos el verano”, recordó.

La reunión de la Liga de Gobernadores del Norte Grande tendrá como sede a Puerto Iguazú y participarán los mandatarios de las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Además, el gobierno nacional estará representado por el Jefe de Gabinete, Juan Manzur y el ministro del Interior, Wado de Pedro, quienes podrían llegar con otros funcionarios nacionales.

Otro de los temas que Misiones llevará a la mesa de negociación es el de las asimetrías que sufren las provincias en el reparto de los subsidios, que mayoritariamente asisten a las empresas de transporte de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El tema había sido acordado por los gobernadores y el ministro de Trasnportes de la Nación, Alexis Guerrera y había sido incluido en el trunco presupuesto 2022.

“También el otra cosa que estamos padeciendo es el transporte público. El subsidio prácticamente casi más de un tercio del subsidio nacional lo lleva el AMBA y nosotros somos 24 distritos. Necesitamos que sean parejos los subsidios en las provincias del Norte Grande como también lo es en el país central”, definió Arce.

#Política @jmcapitanich y las asimetrías que sufren las provincias del Norte Grande: “No podemos admitir más estas diferencias”https://t.co/3HqhZrKDrK — misionesonline.net (@misionesonline) June 29, 2021

Para cerrar, el vicegobernador misionero afirmó que el gobierno provincial no renunciará en su pelea por traer gas natural, otra de las promesas que nunca avanzaron para la región. “No renunciamos al gas natural, que sabemos acá tenemos un precio de energía mucho mayor, ya sea en el gas, en el combustible porque no tenemos gas natural, todo esto está en la agenda de lo que representan los 10 gobernadores de las provincias del norte, grande, vamos a seguir reclamando”, afirmó.

Fiesta Nacional de las Esencias

El vicegobernador, Carlos Arce, encabezó este martes la presentación de la Fiesta Nacional de las Esencias que se realizará este fin de semana en la localidad de El Soberbio.

“Estamos hablando de una fiesta nacional, nada menos. La Fiesta Nacional de las Esencias con una fiesta que reúnen lo productivo, lo turístico y lo cultural y todo tiene que ver con la producción misionera”, afirmó.

Arce informó que la cultura misionera estará representada por el programa chamamecero que se emite por canal 12, que será transmitido el sábado desde El Soberbio. Además expondrán las más de 130 familias de la provincia que producen esencias, entre ellas la citronella, tan utilizada en la región para prevenir el dengue.

“También tiene que ver con el turismo, que como decíamos hoy El Soberbio, con los Saltos del Moconá y la Biosfera Yabotí, es estrella nacional y también buscamos a través de la apertura de la frontera que el gobernador ha logrado con el ministro Coordinador de Gabinete para que también tengamos turismo brasilero, el corredor seguro que tanto hablamos, así que todo hace que esta zona, tenga una fiesta muy misionera y que promocione nacionalmente para que esta fiesta sea realmente de impacto nacional, que es lo que buscamos”, analizó.



El funcionario recordó que se vive un momento económico particular, donde Misiones se ve favorecida por el tipo de cambio en comparación con los países vecinos, por lo que la Fiesta Nacional de las Esencias tendrá su impacto en la región.

“Buscamos que todo lo que tenga que ver con la economía local se vea potenciada con el turismo, con el corredor seguro, así que estamos trabajando en estos tres pasos fronterizos ha habilitado, faltaría Paso Rosales, porque no hay personal en migraciones brasilera. Es una cuestión de seguir trabajando”, aseveró.