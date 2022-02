La Universidad Nacional de Misiones no exigirá pase sanitario y eliminará la medida del distanciamiento

El vicerrector de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Fernando Kramer, aclaró que el pase sanitario no será requisito obligatorio para los estudiantes y docentes; además, anticipó que se propondrá una resolución con “distanciamiento cero”.

No obstante continuarán con los protocolos de cuidados correspondientes como el uso de barbijo, alcohol en gel y la ventilación de espacios. Asimismo, junto al Comité de Crisis se estudiarán otras alternativas ante posibles rebrotes y subas de contagios para lograr una mayor presencialidad durante este año. Universidad Nacional de Misiones

En este sentido, dijo que hay una gran cantidad de inscriptos en carreras como Enfermería, Contador Público y la Licenciatura en Administración de Empresas. Esto, según comentó, dificulta al momento de organizar los cursillos de ingreso con respecto a los espacios físicos, por esta razón se dictarán de forma virtual.

“Los decanos resolvieron hacer los cursillos de manera virtual y luego, comenzarán las clases presenciales y virtuales. Las aulas no alcanzan para que todos accedan a la presencialidad y no se pueden hacer muchas comisiones”, afirmó el vicerrector.

Con respecto a las clases del año pasado, Kramer manifestó que no hubo presencialidad plena salvo en las clases prácticas o profesionales y en los exámenes finales. “El año pasado no se hizo hincapié en la presencialidad debido a que los alumnos no estaban en Posadas, muchos se fueron a sus casas y resultaba problemático que vuelvan en el segundo cuatrimestre. Ahora los albergues y pensiones de Eldorado, San Vicente y Posadas se están ocupando y tienen una muy buena demanda”, sostuvo.

Por otra parte, el vicerrector de la UNaM resaltó que este año es primordial la “presencialidad cuidada” para que las clases no sean focos de infección, principalmente teniendo en cuenta que no existe una ley que exija a los alumnos la vacuna contra el coronavirus; en ese aspecto señaló que se trabajará con las secretarías estudiantiles para que el alumnado se inmunice de manera voluntaria.

Asimismo el vicerrector enfatizó que «hay interés y mucha voluntad» para la vuelta de la presencialidad. “El contacto con los alumnos tiene una forma diferente a la virtualidad”, afirmó.

Vuelta a clases en Misiones: esta semana comenzarán las primeras charlas en el marco de la Mesa Paritaria Docentehttps://t.co/weaPKt8xNc — misionesonline.net (@misionesonline) February 7, 2022

Sobre los docentes vacunados, Kramer comentó que las secretarías académicas realizarán un relevamiento para analizar cuántos completaron sus esquemas de vacunación. Sin embargo, dijo que «no se puede obligar a docentes o alumnos a que se vacunen pero sí a persuadirlos para que tengan una mayor protección”. En este sentido, si una persona no desea vacunarse, el vicerrector señaló que la alternativa posible es que realice clases virtuales para continuar con sus estudios.

Finalmente recordó que los comedores estudiantiles funcionarán a partir de la semana que viene: “Cuando se abran los comedores será mejor para los chicos porque el tema económico es complicado para muchas familias”, concluyó Kramer.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/02/02-08-Rep-Fernando-Kramer-comienzo-clases-pase-sanitario-Unam-8.55.mp3

Fernando Kramer – Radio República