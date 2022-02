Día del Genetista | Conocé el trabajo de uno de los grupos profesionales más importantes del Parque de la Salud de la provincia de Misiones

En el marco del Día del Genetista, destacan la labor de este grupo de profesionales que realiza y coordina tareas desde el Instituto de Genética Humana, ubicado dentro del Parque de la Salud de la provincia de Misiones.

Todos los 8 de febrero de cada año, se conmemora el Día del Genetista y es preciso remarcar el trabajo de uno de los profesionales más importantes que brindan atención en el Parque de la Salud de la provincia de Misiones. Un grupo de 33 profesionales realiza tareas diariamente en el edificio del Instituto de Genética Humana junto al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga.

Una de las principales tareas es la atención de pacientes con sospechas de portar una enfermedad genética o con alguna enfermedad poco frecuente como el cáncer. Ante un nuevo paciente se realizan una seria de tareas como la evaluación clínica realizada por los médicos genetistas como así también los estudios genéticos correspondientes de acuerdo a la sospecha diagnostica.

La directora del Instituto de Genética Humana de la provincia de Misiones, Lic. Mónica Ludojoski, comentó que la idea principal desde el área de trabajo es brindar la mejor atención posible a los pacientes. «Para eso tenemos un equipo interdisciplinario que consta no solamente de los médicos genetistas y el personal de laboratorio sino también del área de Trabajo Social y el área de Salud Mental» expresó la genetista.

Este grupo de trabajo interdisciplinario trabaja en conjunto dentro de Parque de la Salud de la ciudad de Posadas, para que la estadía y el proceso de diagnostico y análisis de los pacientes sea un poco más llevadero. Se busca, desde el grupo de Trabajo Social y el área de Salud Mental, brindar contención y un acompañamiento tanto a los pacientes y los familiares de los mismos que se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a su estado de salud.

«La atención de los pacientes de genética tiene que ser una atención integral lo que implica el abordaje a partir de la idea que las personas no solamente tienen una dolencia física de salud sino que existe un entorno que facilita y ayuda a mejorar la calidad de vida de las persona, allí radica la importancia de que exista en el instituto las áreas de Trabajo Social y Salud Mental» sostuvo Ludojoski.

Misiones sigue avanzando en materia genética

Por otro lado, genetistas se refirieron al posicionamiento de la provincia en cuanto a materia de genética y destacar el trabajo que se realiza, remarcando sobre todas las cosas el carácter público del área. «Somos uno de los pocos lugares, sino los únicos, del ámbito público que hace estudios genéticos».

El ámbito de la genética es una de las más complejas de la medicina por lo que desde el Instituto de Genética Humana de Misiones comentaron que las instalaciones cuentan con la tecnología necesaria.

Sin embargo, si existiera un análisis que el IGeHM no pueda llevar a delante, son derivados y contactados con otros centros ligados a la materia para poder responder ante las consultas de los pacientes. «Hay estudios que por ahí nosotros no hacemos, como los estudios de secuenciación de nueva generación donde todavía no tenemos el equipamiento necesario por lo que esos estudios se derivan a la clínicas privadas en la ciudad de Buenos Aires, pero el gobierno de la Provincia se encarga de pagar todos estos estudios» explicó Ludojoski.

Asimismo añadió que además de realizar gran cantidad de estudios, dentro del instituto «tenemos un equipo de profesionales que se encarga de analizar esos resultados» contó.

Otra de las tareas más importantes y coordinadas desde el IGeHM, es la de realizar diagnósticos y análisis en las diferentes etapas de vida de los pacientes. Por ello se pueden realizar un seguimiento en casos, por ejemplo, en etapa prenatal por lo que se realizan trabajos articulados con el de Hospital Materno Neonatal del Parque de la Salud «Se detectan pacientes que puedan portar una enfermedad genética ya desde el momento en que se está gestando ese bebé».

De igual manera, estos trabajos articulados se desarrollan en otras edades mayores. En el caso de pacientes jóvenes se coordinan trabajos con el Hospital de Pediatría y en caso de adultos con grupos de trabajo del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga.