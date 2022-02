Dalma Maradona mostró por primera vez su pancita de embarazada

La hija de Diego Maradona contó ayer la novedad en su programa de radio: espera su segunda nena, que se llamará Azul y nacerá en agosto. La actriz ya es madre de Roma que en marzo cumple 3 años.

Todo es alegría para la familia de Dalma Maradona: la actriz está cursando su segundo embarazo y se muestra muy ansiosa por conocer a Azul, su hija que llegará al mundo en agosto.

Después de anunciar la noticia en su programa de radio, sorprendiendo en vivo tanto a sus compañeros como a la audiencia, empezó a compartir en Instagram el día a día de este nuevo episodio de su maternidad.

“Felicidad y más felicidad! Acá te esperamos bebita”, escribió la flamante mamá en la primera foto que comparte donde muestra su incipiente pancita.

Ser miembro de la familia Maradona te convierte en una parte de la identidad argentina; es por eso que las lindas noticias son compartidas por todos como si fuesen propias. “Un regalito para Azul de esta abuelita que no puede más de amor!”, se leía en las historias de la actriz, acompañado de una foto en donde se ve un llavero rosa de una bebé y una nota manuscrita que dice: “Muchas felicidades Dalma, con mucho cariño de la abuela Rosa”. “Me lo trajo a la radio”, contó Dalma sobre este mimo inesperado.

Tal vez le interese leer “Tres ramitos de flores secas”: denuncian que la tumba de Diego Maradona está abandonada

Un rato después, la hija de Dios celebró uno de los beneficios de estar embarazada: el estacionamiento reservado. Aprovechó y se sacó selfie con el cartel, con una sonrisa escondida atrás del barbijo.

Cómo transita su embarazo Dalma Maradona

“Lo que quiero confirmar es que estoy embarazada. ¡Por favor la cara de todos mis compañeros nadie sabía nada! Estoy embarazada. Me parecía que lo tenía que decir acá. ¡Abrácenme!”, dijo Dalma Maradona al aire sin que nadie lo esperara.

Sobre sus síntomas, contó que sufrió muchos vómitos y nauseas durante el primer trimestre de su embarazo. “Estuve vomitando todos los días. Fue heavy, total. Me enteré antes de irme a hacer el rally de Nápoles, trabajando de 8 a 8″, contó sobre estas semanas en las que nadie sabía nada.

“Para mi era re importante esperar los tres meses y que no se filtre, gracias a todos los que me vieron, tipo en las ecografías, que no dijeron nada”, se sinceró. “Cayetano” bromeó: “Yo estaba para que sea un chabón”.

A lo que Dalma respondió categóricamente: “Nooo, soy mamá de nenas y está perfecto, acá se cierra la fábrica, con todo el amor”, afirmó. “Será la última, con toda la felicidad del mundo. Fue re contra buscada, vino al toque”, agregó.

Dalma Maradona está embarazada de tres meses: reveló el sexo y el nombre de su bebéhttps://t.co/lojEWEnpyy — misionesonline.net (@misionesonline) February 7, 2022



Fuente: TN