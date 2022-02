Balacera en Posadas | Marcos Sotelo rompió el silencio: “Yoel Pereyra le da droga y pastillas a la gurisada”

Casi dos semanas pasaron de aquella balacera en una plazoleta céntrica de Posadas que conmocionó a la ciudad. Héctor “Keko” Sotelo (36) fue la víctima fatal, mientras que Yoel Pereyra (25), su asesino, fue imputado por homicidio simple. Marcos Sotelo rompió el silencio y habló en exclusiva con Misiones Online.

Muchas dudas surgieron luego de aquel enfrentamiento en la plazoleta infantil sobre la Avenida Roque Sáenz Peña, entre Salta y Tucumán, debido a que no se sabe con certeza el motivo de aquella disputa que dejó una víctima fatal y hasta el momento, un único acusado e imputado por homicidio simple, pena que prevé entre 8 a 25 años de prisión efectiva.

Según pudo reconstruir este medio, Marcos Sotelo fue atacado a tiros el pasado miércoles 19 de enero, mientras se encontraba trabajando en su carrito de hamburguesas, instalado en el corazón del barrio A 3-2 de Posadas. “Estaba vendiendo hamburguesa frente a la décima. Veo un Volkswagen up blanco que pasó como tres veces y miraba. Una vago en una moto fue a comprarme una hamburguesa y el auto paró con baliza en la esquina, pero todo el tiempo miraba, ahí me rescate que había algo raro. Le terminé la hamburguesa y se fue, pero atrás le siguió el auto».

Según mencionó, estaba en compañía de sus dos hijos menores de edad. La secuencia continúo, Marcos Sotelo se subió a su motocicleta y le siguió al sospechoso Volkswagen. “Me voy hasta lo de mi compinche y le digo no se qué onda ese auto que desde hoy me está siguiendo”.

Tal como en las películas de narcotraficantes, el Up se pará frente a Sotelo, uno de los hombres que se encontraba a bordo del mismo baja la ventanilla y dispara una vez. “De ahí empieza a disparar, como 9 tiros. A mi compinche le rosó una bala la costilla, a mi me dieron en el pie y ahí escucho que dicen, `le dimos vamos vamos´».

Disputa entre barrios

Días atrás, este medio estuvo en comunicación con el hermano de Yoel Pereyra, quien acusó a los hermanos Sotelo de haberle robado un gran botín a su familia, alrededor de tres millones de pesos. Al respecto, Marcos se defendió, “Ahora pienso y digo, que si es como dicen ellos, que yo le robé, yo no iba a estar acá haciendo hamburguesas en la esquina. Al único que le reconocí fue a un polaco de ojos verdes. Por comentarios de la gente me enteré que es de la banda de Yoel Pereyra. Después de que me dispararon, andaban re empedo en una camioneta polarizada y preguntan por mi mostrando una 9 milímetros. Además ofrecían 50.000 pesos por mi cabeza y 60.000 por la de mi hermano”.

Fue contundente y dijo “Es mentira que le robamos a Yoel, si era verdad no iba a estar acá, sino de vacaciones con mi familia”.

Según Marcos Sotelo, Yoel Pereyra es una persona totalmente distinta a la que dice ser. Lo acusa de reclutar adolescentes de entre 15 y 17 años, darles pastillas para que consuman y además, la distribuyan. “A la pendejadita vos le das pastillas y quedan locos, si te tienen que matar lo hacen”.

La disputa entre barrios, unos de Ñu Pora y los otros de A 3-2, viene desde hace varios años. Sobre el primer enfrentamiento entre Pereyra y Sotelo, este último dijo “Él es pesado y anda armado, yo le dije algo y me quisieron pegar. Me amenazaron con una pistola, salgo a correr pero dejo mi moto y se la llevaron. Hice la denuncia del robo y ahora me entero que ellos prendieron fuego la moto”.

Versiones cruzadas hacen difícil entender esta historia, Pereyra y su familia inculpan a los hermanos Sotelo (Marcos y Héctor) de robarle alrededor de tres millones de pesos. Mientras que desde la otra vereda niegan esas acusaciones. “Si es como ellos dicen, que yo le robé tres millones de pesos, porque no hacen la denuncia, es mucha plata. No sé ni cuándo es que supuestamente le robe la plata, según me entere dijeron que fue ahora hace poco”.

En las últimas semanas, mucho se habló de la familia de la A 3-2, que están vinculados al narcomenudeo, al contrabando de cigarrillo y también los acusan de ladrones, pero ellos lo niegan rotundamente. “Si yo anduviera en la droga iba a estar preso o no iba a estar poniendo la cara acá”.

“Mi hermano Keko cuando se enteró que me dispararon empezó a averiguar quién fue, queríamos averiguar por todos lados porqué fue. Si yo hubiera hecho macana no iba a estar en la esquina vendiendo hamburguesas”, aclaró.

Una balacera a plena luz del día

En cuanto a la balacera en la plazoleta ubicada sobre la Avenida Roque Sáenz Peña, entre Salta y Tucumán, Sotelo negó la versión en la cual se aseguraba que con su hermano andaban tras el dato y ubicación de Pereyra, para así acabar con su vida. “Mi hermano me dijo que iba a poner la cara e ir a hablar con ellos para ver qué pasaba. Jamás le tiró un tiro a alguien. Ese día de la plazoleta él estaba armado porque decían que nos iban a matar”.

Según averiguaciones, la familia Pereyra-Lembo se dedica a la venta de repuestos para autos, con sucursales en Ñu Pora y Garupá. “Mi hermano averiguó y le dijeron que eran los chatarreros y que además andaban diciendo que nosotros andábamos en la droga. Que se yo ni me acuerdo de tantas cosas que dijeron de nosotros. Ellos compran y vendan autos robados”

Las cámaras de seguridad, difundidas en exclusiva por Misiones Online, captaron el momento en el cual dos hombres descienden del automóvil Ford Ka y abren fuego hacia otros dos que se encontraban tomando tereré en la plazoleta frente a la Sagrada Familia. Los investigadores andan tras el dato de quien era la persona que acompañaba tanto a Keko Sotelo, como también del o los acompañantes de Yoel Pereyra.

“Ese día de la plazoleta, yo no te sé decir que paso porque yo no estaba, no sé si mi hermano bajó a disparar o que. Yo vi cuando él salió de mi casa con un vago, pero no era yo ni piojo, el que estaba con él se está queriendo lavar las manos, pero ese fue el que se mando la cagada”, aseguró.

Tras la balacera de aquella tarde, aparentemente el herido, Keko Sotelo, no fue trasladado directamente hacia el Hospital Madariaga, sino que su acompañante lo llevó nuevamente para la A 3-2 y lo dejó tirado en la vereda de su casa. “Si piojo o yo hubiéramos estado en el tiroteo con mi hermano, jamás le hubiéramos traído a mi casa, íbamos directo al hospital. Yo tenía turno a las doce y media en el Hospital ese mismo día y le vi salir con un polaco antes de irme. Yo no sé quien manejaba el Ford Ka”.

Marcos relató sus horas antes al enfrentamiento frente a la iglesia, “Cuando llego de mi turno en el Hospital, me acuesto a dormir y me despiertan los gritos de mi sobrina. Yo estaba durmiendo en bóxer, me levantó y le veo a mi hermano tirado en la vereda. El que le trajo hasta el barrio desapareció, le dejaron tirado en la vereda. Le subí al auto y le lleve como pude porque yo manejo con un pie si tengo todo roto del balazo que me pegaron”.

Al llegar al mencionado nosocomio, los camilleros trasladan a Sotelo hacia la sala de emergencias, donde fue intervenido de urgencia y en donde permaneció hasta su deceso el pasado jueves. “Cuando llegue al hospital con mi hermano, viene la policía y me detiene, yo ni sabia donde había sido el tiroteo, pensé que fue en el barrio nomas”.

Los efectivos policiales lo trasladaron hacia la comisaría, en donde los peritos le realizaron la debida prueba de parafina, la cual dio negativa. Caso contrario el de su hermano Keko, al cual le dio positivo, es decir disparó un arma de fuego con una de sus manos. “Yo como iba a estar en el tiroteo si yo no puedo ni caminar. Si estaba en el tiroteo, por más que tenia la bota me iba a bajar, guau que yo voy a ir y me voy a esconder en el auto parece esos locos. El Ford Ka es de dos puertas y se ve en el video cuando ellos bajan y después se suben, ¿yo donde estaba? en el baúl escondido seguro”.

Las cámaras del Centro Integral de Operaciones no lograron identificar aún al o los acompañantes de Yoel Pereyra aquella siesta en donde se produjo la balacera en la plazoleta infantil. Según se difundió, el acusado de asesinar a tiros a Keko Sotelo estaba en compañía de un hombre y dos mujeres. “Yoel ese día estaba con el «Negrito» Gómez, que manejaba el Cruze, los policías mismos me mostraron cuando yo estaba preso. Ellos saben quiénes son”.

¿Tiene relación Yoel Pereyra con Elio Castillo?

Cabe hacer mención a la balacera del pasado mes de junio, en la cual producto de los disparos a quema ropa, resultó con una herida mortal Cristian “Casimiro” Sotelo.

Según se pudo reconstruir, en aquella oportunidad, a la salida de una fiesta clandestina llevada a cabo en la vivienda de un familiar de los Sotelo, hombres encapuchados a bordo de dos camionetas, abrieron fuego contra todas las personas que salían de aquella celebración de quince años.

Como resultado de aquella lluvia de plomo, el tío de Marcos y Keko recibió varios impactos de bala y falleció casi al instante. Además, otros dos jóvenes resultaron gravemente heridos.

La Policía de Misiones anduvo varias semanas tras el rastro de los atacantes y luego de varios allanamientos, lograron dar con los sospechosos, una banda aparentemente dedicada al narcotráfico, bajo las órdenes de Elio “El Garrafero” Castillo.

Al ser consultado sobre la supuesta relación entre Yoel Pereyra y la banda que acabó con la vida de Casimiro, Marcos Sotelo manifestó que “Ya no entiendo más nada, si esto se relaciona con la banda de los Cafú y con Elio Castillo, para mí son cosas distintas, no se tampoco el motivo. Se nota que me quieren liquidar a mí porque tenían un arsenal de armas en su casa. Si miras las noticias a ellos le encontraron droga en la camioneta y, hace un año atrás cayeron con droga en Cerro Corá”.

Claro está que Yoel Pereyra estaba tras las rejas cuando sucedió lo de Casimiro Sotelo el año pasado, es por ello que no se puede determinar si está relacionado con Elio Castillo y su banda criminal. “Yoel estaba preso cuando paso lo de Casimiro, le habían encontrado el arma con la que le habían matado a la sargento Rodríguez en Garupá. Nosotros sabemos que Yoel estaba metido en ese asesinato”.

“Todo lo que ellos dicen de nosotros son ellos”

Marcos Sotelo rompió el silencio y no negó al ser consultado sobre sus antecedentes penales. “A nosotros los Sotelo nos tienen de pelientos, por peleas, por eso solamente tenemos antecedentes”.

“Mi hermano si te tenía que cagar a piñas lo hacía, nadie le iba a pegar, pero jamás tuvo un arma o disparó. Aunque la otra persona tenga una pistola, él no se iba a achicar, no tenia denuncias de haberle metido un tiro a alguien. El andaba con pistola porque Yoel nos había amenazado”.

Balacera en Posadas: el principal acusado de haber disparado a “Keko” Sotelo se abstuvo a declarar y quedó imputadohttps://t.co/H7SH89BFZa — misionesonline.net (@misionesonline) February 7, 2022

La familia Pereyra acusa a los Sotelo de haberle robado hace tiempo atrás un botín de tres millones de pesos.”Primero escuche la versión de que nosotros le robamos tres millones de pesos de la venta de un terreno, ahora me entero que él dice que le queríamos robar dólares de la venta de un auto”.

“Yo vendo cigarrillos y a la noche tengo una hamburguesería. Keko era prestamista. Si yo fuera narco, con todo esto que esta pasado me hubiera ido de vacaciones, no iba a estar acá”.

Por último, mantuvo la incógnita de, según él, el verdadero motivo de su intento de asesinato. “Me como la cabeza pensando él porque me querían matar”, cerró.