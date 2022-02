Por la alta demanda no se consiguen alquileres en Posadas

Julia Acosta Azoya de la Cámara de Inmobiliarios de Misiones en dialogo con Misiones Online afirma sobre los alquileres en Posadas es muy poca la oferta para la demanda. Actualmente son los estudiantes del nivel superior e universitario los mayores interesados, más por la vuelta a la presencialidad.

Las consultas siempre son por alquileres en Posadas en distintas zonas como la zona centro, inmediaciones al centro, lugares como Barrio Villa Sarita, El Palomar y la oferta es poca para la demanda existente. Las clases presenciales vuelven en todo el país luego de dos años de pandemia, sin embargo, padres y alumnos empezaron a consultar por distintos alquileres desde mediados del año pasado.

Por otro lado, la excepción es la zona UNaM campus que está diseñado para recibir una gran cantidad de estudiantes y puede resolverse la demanda y pedidos de alquileres. No sucede lo mismo con la zona centro y sus cercanías, también lo mismo con la zona de la Universidad Católica de las Misiones (UCAMI). En general, la oferta es muy baja tanto como para estudiantes como para todo el público.

“La Cámara Inmobiliaria de Misiones es miembro de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina y a partir de que Sergio Massa pida una modificación de la Nueva Ley de Alquileres, muy reciente, empezó nuevamente la incertidumbre de propietarios e inquilinos” expresó Acosta Azoya. A partir de la semana pasada la Federación Inmobiliaria fue invitada a una mesa de diálogo para poder proceder a lo que sucederá con esta nueva ley, además, menciona que “Los propietarios e inquilinos no están conforme con esta nueva ley que pide ajustes anuales que no van de la mano de la inflación”.

No obstante, a medida que la sociedad crece las inversiones de alquileres no acompañan este ascenso de población, también se suman las pocas políticas de acceso a la vivienda propia y la crisis habitacional. Además, hay cada vez más personas que deciden venir a vivir a Misiones y buscan alquileres porque no cuentan con el dinero para comprar una vivienda.

La Nueva Ley de Alquileres aprobada por el Congreso tanto por el Gobierno oficial como por la oposición no fue beneficiosa como lo esperaban, recién ahora están convocando a todas las partes: inquilinos, inmobiliarios, propietarios y desarrolladores. Julia Acosta Azoya miembro de la Cámara de Inmobiliarios de la provincia manifestó: “Lamentablemente el enfoque de esta ley fue por lo que sucedía en Buenos Aires cuando en otros lados son muy distintas las realidades.”

La Nueva Ley de Alquileres y su ideología

La ley 27.551 fue sancionada en medio de la pandemia, en una sesión virtual inédita. La norma representa un avance en la búsqueda de volver transparente al mercado y regular aspectos centrales de la relación entre partes en el alquiler. Entre otras cosas, pone fin a los incrementos semestrales reemplazándolos por ajustes anuales que se realizan en torno a una fórmula compuesta en un 50 por ciento por la evolución de los salarios y un 50 por ciento por la evolución de la inflación medida por el INDEC. El plazo mínimo de contrato se amplía de dos a tres años. El mes de anticipado y el depósito de garantía no pueden ser mayores al monto equivalente a un mes de alquiler.

Tal vez te interese leer: Faltan alquileres en San Vicente ante la creciente demanda estudiantil

Esta ley, que impacta en las vidas de 9 millones de personas en todo el país, despertó, antes de su sanción e inmediatamente después, una serie de fantasmas que empiezan a volverse realidad. Las visiones contrapuestas quedan sintetizadas en las palabras de Gervasio Muñoz, presidente de inquilinos agrupados expresó: “la ley surgió para proteger a los inquilinos y terminó perjudicándolos». Por consiguiente, Muñoz cree que el Estado debe entrometerse, porque de lo que se está hablando es del derecho a la vivienda, «totalmente privatizado» en el país. «La disputa es de los inquilinos contra todos. No es casual que los diputados de Cambiemos presentaran un proyecto de ley para volver atrás», sentencia.