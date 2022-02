Los planteos que preparan los gobernadores para la reunión del Norte Grande en Iguazú

Se reúnen el viernes 11 de febrero en la ciudad de las Cataratas y se aguarda la presencia del jefe de Gabinete, Juan Manzur, del ministro de Interior, Wado de Pedro y de los titulares de Transporte y Energía. Insistirán con la denominada “Zona Caliente”, para obtener tarifa energética diferencial.

Gobernadores del NEA y el NOA se concentrarán el viernes en Puerto Iguazú, para desarrollar la octava reunión del Norte Grande con una amplia agenda de demandas, que esperan poder exponérselas a los miembros del gabinete nacional, que arribarán a Misiones. Se anuncia la presencia de Juan Manzur, Wado de Pedro, Alexis Guerrera del ministerio de Transporte, Darío Martínez de Energía e Ignacio Lamothe, máxima autoridad del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

A la cita están convocados el anfitrión, Oscar Herrera Ahuad; el gobernador de Santiago del Estero y actual presidente pro témpore del Norte Grande, Gerardo Zamora y los mandatarios de Corrientes (Gustavo Valdez); Chaco (Jorge Capitanich); Formosa (Gildo Insfrán); Catamarca (Raúl Jalil); Salta (Gustavo Saenz); Jujuy (Gerardo Morales), La Rioja (Ricardo Quintela) y Tucumán (Osvaldo Jaldo).

De cara al cónclave, la tarifa energética diferencial y el corredor bioceánico norte están subrayados como de especial interés. No obstante, los mandatarios concentrarán fuerza para reclamar que las obras que estaban incluidas en el Presupuesto fallido, se contemplen independientemente de no contar con la ley de leyes para el ejercicio financiero 2022. Vale recordar que el proyecto no prosperó en el Congreso, ante la negativa de los legisladores de Juntos por El Cambio.

El temario que están consensuando los integrantes del bloque de gobernadores, contiene cuestiones estratégicas, para el desarrollo de la región, entre los que se incluye un plan de infraestructura para mejorar la logística mediante el corredor bioceánico; el subsidio al transporte público de pasajeros; un plan para el desarrollo del litio; la hidrovía Paraná-Paraguay y la implementación de una zona franca para un sistema de transferencias de cargas y puerto seco.

Zonas Calientes

Gerardo Zamora, el gobernador santiagueño y actualmente la máxima autoridad de la liga de gobernadores del Norte Grande, anticipó días atrás, que la presencia del ministro Wado de Pedro está confirmada en Puerto Iguazú. El funcionario nacional será quien reciba de primera mano, la ratificación de una idea que hace rato lo trabajan los mandatarios: Zonas Calientes.

La referencia de zonas calientes, es como contrapartida a la ley de régimen de zonas frías, que se aprobó a mediados del año pasado y que permite aplicar tarifas de gas diferenciales. Las modificaciones que incluyeron los diputados y que contó con el apoyo de los legisladores del Norte Grande, beneficia a 4 millones de usuarios que utilizan el gas, en zonas de bajas temperatura.

Del otro lado del termómetro, con temperaturas extremas que demandan un alto consumo de energía eléctrica, el Norte Grande reclama un beneficio similar, sobre todo en los meses de mucho calor donde el aire acondicionado hace rato dejó de ser un lujo.

Con relación al subsidio al transporte, el gobernador Oscar Herrera Ahuad reiteró -cuando vino Juan Manzur a Posadas-, que pretenden asignaciones más equitativas, con relación a lo que reciben las empresas en el AMBA. No es desconocido que, en el país central, es mucho mayor el número de pasajeros que viajan, lo que les permite afrontar gastos comunes de combustible y salarios, además de los jugosos aportes nacionales que reciben.

Ese planteo fue incluido en el proyecto de presupuesto nacional, que no superó el filtro de la Cámara de Diputados de la Nación.

Desde lo político, se concentrarán cerca de las maravillas naturales, dirigentes de diferentes signos políticos, de los que se espera algún pronunciamiento por el entendimiento del presidente Alberto Fernández con el Fondo Monetario Nacional y la reciente gira por Rusia, China y Barbados.