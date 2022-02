Torneo Regional: “Quedan 90 minutos más, todo se define en casa”, analizó Ignacio Valsagiacomo, delantero de Guaraní

Luego del empate en tierras formoseñas ante Sol de América, Guaraní Antonio Franco tendrá la chance de definir la serie en condición de local. Para los jugadores franjeados, el resultado obtenido en Formosa es positivo ya que “todo se define en casa”.

La Franja y Sol no pasaron del empate este domingo, en el marco de la primera final de ida de la región Litoral Norte. De este modo, el ganador de la serie se resolverá el próximo domingo en Villa Sarita, aún sin horario confirmado.

“Son partidos duros y difíciles que duran 180 minutos, lo importante es que mantuvimos el arco en 0. Un empate fuera de casa y en una final no es nada fácil, ahora tenemos que cerrarlo en Posadas”, analizó Ignacio Valsagiacomo, delantero franjeado.

En tanto, agregó y mencionó las virtudes del elenco misionero “cuando nos plantean partidos duros, sabemos jugarlo y eso es importante”, dijo el 9.

Al respecto del rival de turno, el delantero analizó “es un equipo que por algo está en la final, tienen un estilo de juego y saben a lo que juegan. Nosotros tenemos que mejorar las cosas que hicimos mal e intentar definirlo en casa”, apuntó.

Si bien “Nacho” Valsagiacomo venía de goleador y de asistidor, este partido fue la excepción y el delantero franjeado no pudo convertir ni tampoco dar ningún pase gol. En ese sentido, analizó que los rivales hacen su trabajo y siempre que no se pueda convertir, lo importante es que no te conviertan.

“Nos faltó un poco de contundencia en los metros finales, en mitad de cancha para adelante tenemos que ser más eficaz en la toma de decisiones. De igual manera, estamos bien”, comentó el jugador tras el partido.

Pensando en el domingo, Nacho dijo “vamos a seguir trabajando como lo veníamos haciendo, nos preparamos para esto. Estamos acá porque estamos preparados, tenemos que entrenar esta semana consciente de lo que estamos buscando”.

“Nos terminamos llevando un resultado positivo”

Por su parte, Juan Manuel Rodriguez, volante importante en el equipo de Carlos Marczuk también estudió el encuentro y calificó como “bueno” el duelo en tierras formoseñas.

“El partido fue muy difícil, trabado, así son las finales. A veces no se puede jugar y hay que meter e ir siempre hacia adelante. Acá el mínimo detalles es gol y te podes quedar sin nada”, analizó Juanma.

“Hicimos un partido correcto, hemos cerrado las líneas e hicimos buenas transiciones. Nos terminamos llevando un resultado positivo, estamos contentos porque hicimos un buen partido”, insistió.

Según Rodriguez, “las situaciones más claras las tuvimos nosotros, no supimos aprovechar y todo se definirá el próximo domingo en casa”

Para Rodriguez este partido es importante pensarlo en frío, porque se pudo observar cómo juegan y qué quieren como equipo. En ese sentido, el volante de Guaraní dijo que tendrán la semana entera para analizar al rival de turno. “Ya lo conocemos, ahora la vuelta va ser un partido distinto”, comentó.