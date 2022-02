Mientras continúa el conflicto con Ucrania, según funcionarios estadounidenses Rusia cuenta con aproximadamente el 70% del poder que necesita para poder atacar. Ucrania podría sufrir entre 5.000 y 25.000 bajas de tropas, mientras que las bajas de tropas rusas podrían ser entre 3.000 y 10.000, y las bajas civiles podrían oscilar entre 25.000 y 50.000.

En medio del conflicto con Ucrania, fuentes estadounidenses indicaron que Rusia cuenta con cerca del 70% del poder de combate que cree que necesitaría para poder invadir. Además indicaron que está enviando más grupos tácticos de batallones a la frontera con su vecino, dijeron el sábado dos funcionarios estadounidenses a la agencia de noticias Reuters bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la información.

En las últimas dos semanas, el número de grupos tácticos de batallones (BTG) en la región fronteriza ha aumentado a 83 desde 60 hasta el viernes, y 14 más están en tránsito, dijeron los funcionarios.

En cuanto al momento de una invasión, se espera que el terreno alcance su punto máximo de congelación en torno al 15 de febrero, dijeron los funcionarios, lo que permitiría el tránsito mecanizado fuera de carretera de las unidades militares rusas. Estas condiciones se mantendrían hasta finales de marzo.

Este plazo y el creciente número y capacidad de las fuerzas rusas cerca de Ucrania podrían sugerir que la ventana para la diplomacia se está cerrando. Los funcionarios estadounidenses no aportaron pruebas que respalden sus estimaciones sobre las fuerzas rusas.

Mientras Rusia concentra más de 100.000 tropas cerca de la frontera, ha dicho que no está planeando una invasión, pero que podría emprender una acción militar no especificada si no se cumplen sus exigencias de seguridad. Entre ellas está la promesa de que la OTAN nunca admitirá a Ucrania, una exigencia que Washington y la OTAN han dicho que es inaceptable.

Washington cree que Rusia puede elegir otras opciones que una invasión a gran escala, incluyendo una incursión limitada, y no cree que el presidente Vladimir Putin haya tomado una decisión final, dijeron los funcionarios. Pero dijeron que Putin está poniendo en marcha una fuerza que puede ejecutar todos los escenarios.

Si Rusia invadiera Kiev, la capital de Ucrania, ésta podría caer en un par de días, dijeron los funcionarios estadounidenses.

Una invasión a gran escala causaría grandes bajas, dijo uno de los funcionarios.

Ucrania podría sufrir entre 5.000 y 25.000 bajas de tropas, mientras que las bajas de tropas rusas podrían ser entre 3.000 y 10.000, y las bajas civiles podrían oscilar entre 25.000 y 50.000, según las estimaciones de Estados Unidos, dijo el funcionario.

Aliados de la OTAN reforzaron la capacidad defensiva de Kiev

En medio del conflicto Rusia-Ucrania las primeras tropas de Estados Unidos llegaron a Alemania, según informó el Comando Europeo del ejército estadounidense. De esta forma buscan reforzar a los aliados de la OTAN en Europa del Este, por otro lado, Polonia anunció que enviará armamento a Ucrania.

“Soldados del 18º Cuerpo Aerotransportado llegaron hoy a Wiesbaden”, dijo un vocero del comando en un comunicado, y agregó que establecerán un cuartel general en Alemania para apoyar a 1.700 paracaidistas destinados a desplegarse en Polonia.

“Estos son los primeros de 2.000 soldados en llegar a Europa tras el anuncio del Pentágono de que fuerzas adicionales se trasladan de Estados Unidos a Europa en apoyo de nuestros aliados de la OTAN”, dice el comunicado.

Mientras tanto, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, informó este viernes del envío de armamento a Ucrania, que debería llegar en los próximos días, a pesar de la retórica de desescalada a la que apelan tanto Moscú como la OTAN.

“Vamos a entregar armas defensivas a Ucrania, decenas de miles de proyectiles de artillería, morteros y lanzagranadas para que nuestros vecinos ucranianos puedan defenderse”, dijo Morawiecki como parte de las medidas que Polonia tiene previsto implantar tras su reciente visita a Kiev.

“Podemos ver esta creciente presión y agresión por parte de Rusia y somos conscientes de que aquellos que quieren defenderse deben tener algo con lo que poder hacerlo”, señaló Morawiecki, quien ha impuesto a Polonia la obligación de atender con “velocidad” y “eficiencia” las demandas armamentísticas de Kiev.

“Hoy lo más importante es la seguridad, por eso armamos al Ejército, para eso lo tenemos, para que nos brinde ese bien básico que es la seguridad”, ha enfatizado Morawiecki, quien ha dicho sentir “orgullo” al ver cómo armamento polaco puede ser utilizado en el “campo de batalla”, informa la agencia polaca de noticias PAP.

Hace unos días, Morawiecki se reunió en Kiev con su homólogo ucraniano, Denys Shmyhal, a quien le transmitió “la solidaridad de Polonia”, remarcando que “una Ucrania soberana es de interés para todo Europa”.

En ese contexto, el jefe de la diplomacia de Ucrania, Dmitro Kuleba, agradeció este viernes el apoyo de los países occidentales, afirmando que esta ayuda ha llevado a un fracaso de la “estrategia de intimidación” de Moscú.

Esta semana los líderes del Reino Unido, de Turquía, Polonia y Holanda visitaron Kiev y el martes está prevista la llegada del presidente francés, Emmanuel Macron.

“El flujo de delegaciones que visitaron Ucrania impidió que Rusia agravara la situación de seguridad”, indicó a los periodistas Kuleba.

“Nuestros socios creen en Ucrania y esto implica que la estrategia de intimidación de Moscú fracasó. Rusia perdió esta partida”, afirmó.

Moscú desplegó decenas de miles de efectivos en la frontera con Ucrania en los últimos meses, una estrategia que para Occidente es un indicio de una operación militar de gran envergadura. Rusia desmiente estas acusaciones.

El Kremlin afirma que la OTAN amenaza su seguridad y pide que para rebajar las tensiones se le entreguen garantías de que la alianza militar no seguirá expandiéndose y que se replegará en Europa del Este. Estas exigencias fueron rechazadas por los europeos y por Estados Unidos.

Estados Unidos dijo el jueves que tenía pruebas de que Rusia planeaba difundir videos falsos de un ataque de Ucrania para usarlos como pretexto para una invasión del país vecino.

Kuleba indicó que fue informado con anterioridad por Washington de esta información, que no provocó “sorpresa” en Kiev. El Kremlin respondió el viernes pidiendo no dar credibilidad a estas acusaciones.

Fuente: Infobae