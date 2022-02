El hombre que conmovió a Lionel Messi con su emocionante historia. A los 100 años, falleció Don Hernán, el abuelo que anotaba los goles de Messi en un cuaderno y que seguía todos sus partidos. El hombre, cuya historia recorrió el mundo, había recibido un saludo del crack argentino.

El español, quien fue dado a conocer por su nieto Julián Mastrángelo en TikTok, se volvió viral por su conmovedora manera de seguir a Leo: el hombre veía todos los partidos que podía del astro argentino desde su casa y, cuando no podía, llamaba a su nieto para que le dijera si Messi había convertido o no. Siempre con el ídolo en el corazón.

«No conoce la tecnología. No tiene teléfono, no tiene internet, ni computadora. Anota en sus hojas todos y cada uno de los goles de Messi. Lleva la cuenta de todos los partidos. Cada vez que juega el Barça. Como no lo puede ver por la tele, me llama y me pregunta cuántos goles metió Messi», había explicado juliangelo_ en su cuenta de TikTok.

No era un abuelo más. Más allá de su longevidad, Don Hernán llevaba anotados en un cuaderno todos los goles marcados por Messi, que se enteró de esta particularidad y decidió devolver de una linda manera tanta adulación. Cada vez que jugaba Leo, anotaba. Fueron más de 750 goles oficiales entre Barcelona y la Selección Argentina. Un extraterrestre. Un animal.

Así, a mano, con apenas una lapicera y un papel, Don Hernán llevaba a los 100 años la cuenta de todos los goles de Messi: con fecha, rival y cantidad de goles, sumaba al final de la hoja la cuenta total.

(Olé)