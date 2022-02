Análisis Semanal: La grieta de la grieta

La renuncia de Máximo Kirchner desató una interna en el Frente de Todos que puede generar una debacle en el partido oficialista o el punto de partida para el Albertismo, dentro del espacio gobernante. Mientras tanto el presidente desafía a los Estados Unidos en su gira por Rusia y China. Misiones combate incendios, asiste a productores y prepara un reclamo en la reunión del Norte Grande en Iguazú.

La euforia que provocó el entendimiento del gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional, pareció diluirse rápidamente cuando Máximo Kirchner pegó el portazo y renunció a la presidencia del Frente de Todos en la Cámara Baja. Los mercados habían mostrado un atisbo de favorable reacción con una caída significativa del dólar blue y un leve repunte en las acciones y bonos, pero la grieta dentro de un lado de la grieta, provocó nubarrones en el horizonte y el ok del Congreso que aguarda Kristalina Georgieva, ahora depende de un debate que se dará en un escenario hostil, que ya dejó sin Presupuesto a los argentinos para el año en curso.

Alberto Fernández acordó con Sergio Massa que el jefe de bancada sea el santafesino Germán Martínez y emprendió la gira hacia Rusia, China y Barbados, subiendo al avión a los gobernadores. Arabela Carreras de Río Negro, Axel Kicilof de Buenos Aires y Raúl Jalil de Catamarca, integran la nutrida delegación que se completa con el canciller Santiago Cafiero, el senador Adolfo Rodriguez Sáa, la secretaria de deportes Inés Arrondo, el diputado Eduardo Valdés y el intendente de José C. Paz, Mario Ishii.

Reforzar las relaciones con Vladimir Putin, Xi Jinping y la primera ministra caribeña, Mia Mottley, figura en el protocolo, pero la invitación a mandatarios provinciales también se espera como una señal para concretar un latiguillo de campaña: Gobernar con gobernadores.

Aunque la máxima autoridad nacional evita la confrontación con los aliados de La Cámpora, sus allegados ven la renuncia de Máximo como la “oportunidad” de comenzar a consolidar el “albertismo”, rumbo a las elecciones de 2023.

También la gira exhibe la impronta que Alberto Fernández le quiere dar a su gestión, post entendimiento con el FMI, ensayando acuerdos con dos líderes que son observados de reojo por Estados Unidos.

Apenas tocó suelo ruso, Fernández se rindió a los pies de Putin y dejó una frase que retumbó en América del Norte: “Argentina tiene que dejar la dependencia del FMI, donde influye Estados Unidos”.

En la escala siguiente, el díscolo presidente de la República Popular China, Xi Jinping, comenzó a negociar con Alberto Fernández, la incorporación de la Argentina a la “ruta de la seda”, un proyecto que actualmente ya involucra a más de 140 países y se presenta como “una plataforma para promocionar el flujo de comercios e inversiones, la integración de los mercados y la cooperación económica regional abierta e inclusiva”.

A cambio, China promete un millonario aporte para obras de trenes, gasoducto, energía, transporte y construcción de viviendas que irían destinadas a territorios de los gobernadores que participan de la gira.

Enero, ese mes interminable que cerró con un sabor agridulce por los palos en la rueda que el líder de La Cámpora le pone a Alberto Fernández, quien afanosamente se empeña en reactivar la economía, enmendar errores del pasado macrista y proyectar acuerdos con nuevos socios comerciales, bastante alejados del tío Sam; mostró un contraste muy marcado en Misiones, que inició febrero con luz verde para desarrollar varios proyectos.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad, quien inicialmente celebró el trato del gobierno nacional con el FMI abogando por políticas más federales, tuvo que retomar rápidamente una agenda de trabajo con gestiones para incluir obras que los legisladores de Juntos por El Cambio, privaron a los misioneros al no aprobar la ley de leyes. Pero no todo termina allí: la emergencia ígnea encendió alarmas, el déficit hídrico hizo estragos y al plan de obras para el salto de calidad de una provincia que no detiene su crecimiento, hubo que adosarle solicitudes urgentes de equipamientos para combatir incendios forestales.

Mientras el gabinete de Alberto Fernández asimilaba el golpe desestabilizador de Máximo Kirchner, Herrera Ahuad consiguió que Juan Mazur, junto al ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, bajaran hasta Misiones para observar el avance y las concreciones de diferentes planes articulados entre la provincia y el gobierno nacional.

Barcos de bandera paraguaya que puedan operar en un puerto que ya tiene la grúa casi lista; más inyección a una ciudad turística como Posadas, que se transformó definitivamente en el portal del turismo de la provincia; y el impulso para el sector rural que demanda inversiones y conectividad que consoliden la política de arraigo; aparecieron en el menú de solicitudes concretas y que los emisarios nacionales, no demoraron en responder.

Tres días después del paso de Manzur y Guerrera por la tierra colorada, Herrera Ahuad pisó Casa Rosada para acordar un paquete de obras de agua potable y saneamiento ambiental; conectividad para tecnificar procesos agrícolas y asistencia en plena emergencia.

Fuego impiadoso

Las firmas en despachos bonaerenses no retrasaron un segundo las tareas en el monte y la selva misionera, del combate contra un fuego impiadoso. Entre la irresponsable actitud social y la implacable sequía con escasas lluvias en la región, afloró la visión que oportunamente tuvo la provincia de incorporar equipamiento para las brigadas forestales, que atenuaron al mínimo las pérdidas.

Muy cerca de la frontera misionera, en la provincia de Corrientes, los focos de incendio provocaron cuantiosos daños que encontró parte de alivio, sólo cuando las precipitaciones se apiadaron del nordeste argentino.

El régimen de lluvias no se presentará muy generoso en los próximos meses en Misiones y por ello, la administración de Herrera Ahuad incorporó un tercer hidro helicóptero, con tecnología de punta para enfrentar este tipo de desastres con eficiencia. Con esa herramienta, la capacidad de respuesta se incrementa para atender un flagelo que año tras año, con mucha severidad, también lo sufren gigantes económicos como Estados Unidos o Australia.

En la misma línea y con las mismas energías, Misiones no se aparta un centímetro de su política de conservación y cuidado del medio ambiente. Primero se distinguió por darle el marco que se merece a la Ecología, con el rango de ministerio hace varias décadas. Y dos años atrás, sumó la Secretaría Estado de Cambio Climático, única en el continente. También es digno mencionar leyes como la dendroenergía que frenó el desmonte y otras tantas de protección ambiental, así como el manejo del fuego y la adhesión a la ley de bosques.

En el mismo nivel de importancia vale destacar a la Biofábrica, espacio de alta eficiencia en la preservación de las especies nativas y autóctonas de Misiones, conservando y multiplicando a los ejemplares de la mejor genética.

Hotel verde

La biodiversidad que distingue a Misiones y que cobra mayor relevancia en medio de constantes trastornos provocados por el cambio climático, es la carta de presentación al país y al mundo para turistas, quienes justamente vienen a Misiones reconociendo que es uno de los últimos santuarios verdes en pie.

Mientras la variante ómicron alarma en otras latitudes, en Misiones no saturó ni congestionó el sistema sanitario, lo que permitió la continuidad de actividades económicas y esparcimiento, con impacto directo en las industrias sin chimeneas.

El destino Misiones no se circunscribe sólo a las Cataratas del Iguazú o los Saltos del Moconá, ahora el derrame es hacia los 77 municipios, sin importar la magnitud de la oferta turística. En esta temporada se dio la mayor distribución geográfica territorial en la historia, teniendo 82% de ocupación en hotelería de Posadas, durante enero. Un nivel similar al que tuvo Puerto Iguazú, y con picos de 100 por ciento durante algunos fines de semana en El Soberbio y otros municipios.

La capital provincial dejó de ser “ciudad de paso” y los pernoctes crecieron exponencialmente a partir de la transformación evidente en playas, polo gastronómico y la calidad de sus servicios. Ituzaingó y Encarnación, que antes eran competencias, hoy miran con sana envidia la exitosa temporada que atraviesa Posadas, que no es fruto de la casualidad sino de un trabajo sostenido y planificado desde hace varios años y con seguridad sanitaria.

La denominada “ciudad de eventos”, ya tiene en carpeta varios espectáculos a corto y mediano plazo y toda la plaza hotelera, gastronómica y cultural, se alista para las Olimpiadas médicas que desembarcarán en octubre, logro de dos de los dirigentes políticos con mejor imagen en el país: Herrera Ahuad y Lalo Stelatto.

Pero volviendo a la protección del medio ambiente y preservación de especies y reservas naturales. La primera semana de febrero pasó con la visita a Misiones, de la embajadora británica en la Argentina, Kristy Hayes y la embajadora regional para América Latina y el Caribe, Fiona Clouder. Las diplomáticas recorrieron parques provinciales y elogiaron el cuidado del bosque nativo y la preservación de la fauna autóctona.

Y dos años después que Herrera Ahuad le planteara en Salto Encantado al ministro de Ambiente Juan Cabandié, la necesidad de cogestionar la Reserva Campo San Juan, se oficializó, vía boletín oficial, la creación de una reserva federal. El espacio comprende unas 5.131 hectáreas y tienen como límites al norte, el río Paraná; al sur una línea marcada por la Ruta Nacional 12; al este, el Arroyo Santa Ana; y cerrando el cerco, el Arroyo San Juan al oeste.

Resolución al tiroteo de la plaza

La conmoción por el inusitado tiroteo en una plaza de Posadas, un capítulo más de un enfrentamiento entre bandas con “cuentas pendientes”, mostró todo el potencial de la policía de Misiones para resolver el drama.

En un rápido accionar, apelando al trabajo de investigación y con el apoyo de la tecnología, las fuerzas de seguridad lograron poner tras las rejas a los involucrados en la balacera, quienes ya prestaron declaración indagatoria y es inminente el esclarecimiento definitivo del caso. Todo lo contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en Santa Fe, donde las bandas narco son prácticamente dueñas de algunos barrios y de la noche, actuando con total impunidad contra jueces, policías y teniendo a la población atemorizada.

Otro ítem vinculado a la inseguridad que los uniformados provinciales trabajan para cortar de raíz, y con buenos resultados, es la zaga de robos de motochorros en Posadas.

También disminuyó notablemente la cantidad de accidentes de tránsito con las cámaras, los radares y los controles, a pesar que todavía persisten algunas protestas de sectores acostumbrados a no respetar las normas de tránsito.

A pesar de estar ubicada en una zona considerada de tránsito de la droga desde Paraguay hacia Buenos Aires y Santa Fe, Misiones no tiene los enfrentamientos, los problemas sociales ni la inseguridad de otras provincias ni países.

La única preocupación en este tiempo es el contrabando de soja que llega sin ningún control desde provincias vecinas. Misiones es la única que controla, persigue y combate este delito. Los camiones atraviesan varios retenes sin ningún impedimento y solo la Policía misionera se dedica a enfrentar este delito. Se están tomando las previsiones para marzo, cuando arranque la cosecha gruesa, ante la posibilidad de que crezca el número de cargas hacia este destino.

Norte Grande en Iguazú

No hay pausa en los reclamos y pedidos de Misiones para que el gobierno nacional, deje el discurso de país federal de lado y pase los hechos concretos.

A los convenios y asistencia que concretó Herrera Ahuad con el jefe de Gabinete, también hay que sumar la habilitación de los pases fronterizos con el Brasil como “corredores seguros” en San Pedro, San Antonio, El Soberbio, San Javier y Alba Posse.

La comunicación con los hermanos brasileños permitirá una inyección social, cultural, económica y laboral a la frontera. Era un pedido de los intendentes en base al reclamo de sus habitantes. Pero hay más.

El próximo viernes 11 de febrero, Puerto Iguazú será sede de una nueva cumbre de gobernadores del Norte Grande, con Oscar Herrera Ahuad como anfitrión. Ya se conoce que entre el temario figura el subsidio al transporte de pasajeros; la tarifa diferencial de energía eléctrica y uno de los ítems que quedaron colgados en el Presupuesto que no se aprobó: la zona aduanera especial.

Otra vez Juan Manzur junto a Alexis Guerrera están invitados a la reunión de los gobernadores del NEA y NOA. Igual convite se cursó al ministro del Interior, Wado de Pedro y al titular del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe.

En este verano caliente por altas temperaturas y combate de incendios, el gobierno provincial mantiene el diálogo institucional con los funcionarios de Nación sin inmiscuirse en la grieta y mucho menos en la grieta de un lado de la grieta.

Donde el malestar crece es en la Unión Cívica Radical misionera, el socio mayoritario de la alianza Juntos por el Cambio que continúa sin digerir las permanentes visitas de Juan Francisco Nosiglia a la provincia. Uno de los hijos de Coti viene seguido, invitado por el diputado Ariel “Pepe” Pianesi, a concretar reuniones de trabajo en la sede de la UNAU de San Vicente y a supervisar obras que ejecuta una empresa familiar.