Le propuso casamiento mientras recorrían los Saltos del Moconá en lancha

Nuevamente una pareja elije los destinos turísticos misioneros para comprometerse por el resto de sus vidas. En esta ocasión, los Saltos del Moconá fueron los testigos del mágico momento.

Ellos son Micaela de Almeida y Matías Lucas, ambos oriundos de El Soberbio. Ella es profesora de inglés y él, uno de los capitanes de las embarcaciones que se encuentran en los Saltos del Moconá realizando los paseos en lancha.

“Ese dia justo tenia franco, me invitó a pasar el día en Moconá y hacer el paseo como turistas”, comenta Micaela.

“Durante el paseo, me pidió que me siente adelante para sacarme una foto y yo bastante intimidada por la altura de los saltos, no prestaba mucha atención a lo que pasaba. Cuando me doy cuenta el estaba arrodillado frente a mi con un anillo pidiendo que nos casemos” relata la novia que instantáneamente le dio el Sí.

“Obviamente accedí. De hecho, nos casamos hace dos fin de semana atrás, el 22 de enero fue la fiesta, asique todo resultó bastante bien”.

Micaela y Matías no son la única pareja que aprovechó un destino turístico para declararse su amor mutuo y comprometerse para toda la vida.

En los últimos días, una pareja se comprometió en las Cataratas de Iguazú ante la mirada de los turistas que presenciaban el momento.

Los Saltos del Moconá son unas cataratas que oscilan entre 5 y 10 m de altura, que interrumpen durante unos 3 km el curso del río Uruguay en la frontera entre Brasil y Argentina, al sudeste del departamento San Pedro, en la provincia argentina de Misiones y en el estado de Río Grande del Sur (Brasil).

Los saltos, se encuentran dentro del Parque Provincial Moconá, dentro de la Reserva de la Biosfera Yabotí (“tortuga” en guaraní).

La particularidad de estas cataratas, o saltos, es que no son transversales al curso de las aguas como la mayoría de las cataratas, sino que son longitudinales. El canal en donde caen los saltos, es una gran falla geológica que realizó un corte longitudinal sobre el río Uruguay, entre las desembocaduras del arroyo Yabotí y del río Pepirí Guazú (del lado argentino), y de los ríos Serapio y Calixto (del lado brasileño),1 cuya profundidad alcanza en algunos puntos los 170 metros.

Como la línea de frontera entre Argentina y Brasil corre por el canal o thalweg del río Uruguay, los Saltos del Moconá se encuentran casi completamente del lado argentino, a excepción del extremo norte en donde los saltos se encuentran a ambos lados del thalweg y son denominados salto del Yucumã del lado brasileño.