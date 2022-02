La película Spencer basada en la historia de Lady Di no recibió nominaciones en los BAFTA, ¿Hubo boicot del príncipe William?

El film Spencer que narra parte de la historia de Lady Di, exesposa del príncipe Carlos y quien falleció en 1997, no recibió nominaciones para los Premios BAFTA 2022. Todo apunta a que el príncipe William, hijo de Lady Di y de Carlos boicoteó a la película para que no obtenga candidaturas. William actualmente es el presidente de la Academia británica.

Finalmente, este jueves se dieron a conocer las nominaciones a los BAFTA y la gran sorpresa fue Spencer, del chileno Pablo Larraín, que no recibió nominaciones en ninguna categoría. Debido a que el príncipe William es hijo de Lady Di y la trama de la película no le da la mejor imagen a Carlos, se cree que, como es el presidente de la Academia británica, inclinó la balanza en contra del film.

La biopic del chileno Pablo Larraín con guion de Steven Knight no solo no cosechó una candidatura para su actriz protagonista Kristen Stewart (quien tampoco logró aparecer en el listado del Sindicato de Actores, los SAG, por lo cual su nominación al Oscar pende de un hilo) sino que tampoco figuró en categorías en las que el largometraje se destaca, como mejor vestuario para Jacqueline Durran, mejor banda sonora para Jonny Greenwood, y mejor fotografía para Claire Mathon.

Sin embargo, cabe recordar que la actriz protagonista del film, Kristen Stewar, aseveró en conversación con Variety Variety que una nominación personal al premio de la Academia no le interesaba. “Los Oscars son muy curiosos, hay tantas películas e interpretaciones que no llegan a ser vistas. Eso dice mucho sobre dónde estamos parados, qué estamos observando, qué nos interesa”.

El príncipe William ¿Boicoteó a Spencer?

Según informó la revista People, Spencer que está ambientado en la Navidad de 1991, cuando Diana (Lady Di) fue a pasar un fin de semana con la familia real en medio de su ya quebrado matrimonio con el príncipe Carlos, se cree que dicha trama no fue del agrado para William y los votantes de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (British Academy of Film and Television Arts, BAFTA) presidida por el Príncipe.

Si bien la publicación de la revista People no apunta directamente al hijo de Diana, sí deja entrever la posibilidad de que haya rechazado al film, sobre el cual el duque de Cambridge no se ha pronunciado. Tampoco lo hizo ningún otro miembro de la familia real, alimentado las versiones de que no habría sido del agrado el proyecto de Larraín, que ya realizó biopics, bien a su estilo, de figuras como Pablo Neruda y Jacqueline Kennedy.

En cuanto a las películas que sí recibieron nominaciones, se destacan, en primer lugar, Duna (Dune) con 11 nominaciones y El poder del perro con 8. En un segundo escalon están Belfast con 6, Licorice Pizza y Sin tiempo para morir con 5 candidaturas.

La ceremonia de la edición 75 de los premios BAFTA se llevará adelante el domingo 13 de marzo del corriente año en el mítico Royal Albert Hall de Londres. Justo será el mismo día que los Critics’ Choice Awards.