Asombro en una EFA de Misiones tras el nacimiento de un chancho con dos cabezas

Un hecho poco común pero que ya tiene varios registros en la provincia, tuvo lugar en Leandro N. Alem: nació un chancho con dos cabezas. El pequeño cerdo no puede movere ni alimentarse y se espera que no sobreviva demasiado tiempo.

El chancho con dos cabezas nació en una Escuela de la Familia Agrícola ubicada en el kilómetro 40 de Leandro N. Alem.

En imágenes compartidas por el medio Alem.News se puede observar de cerca a la pequeña cría de cerdo, cuya expectativa de vida no es muy alta.

No es la primera vez que se registra una malformación de este tipo, que suele afectar al ganado porcino y vacuno. Sin embargo, en dicha escuela aseguran que es la primera vez que ocurre un nacimiento de estas características en la institución.

La condición que afecta a este cerdo se llama policefalia y básicamente se trata de un ser vivo que posee más de una cabeza. Los animales de dos cabezas más comúnmente observados son tortugas y serpientes.

Cada cabeza de un animal policefálico tiene su propio cerebro, y comparten de alguna manera el control de los órganos , aunque la estructura específica de las conexiones varían. Los animales se mueven a menudo de una manera desorientada y mareada, con los cerebros “debatiendo” el uno con el otro, en este caso ni siquiera puede mantenerse en pie, ya que una de las cabezas es más grande que su cuerpo, por ello tampoco puede alimentarse.

Chancho con dos cabezas: qué dice la ciencia

Los animales policefálicos atraen a menudo titulares en las noticias locales cuando son encontrados. Los animales de dos cabezas más comúnmente observados son tortugas y serpientes. Otras especies con incidencias de dos cabezas que se conozcan incluyen a ganado, ovejas, cerdos, gatos, perros, y peces. En 1894, una perdiz de dos cabezas fue reportada en Boston, Massachusetts. Era notable como un animal dicéfalo podía sobrevivir en la edad adulta con dos cabezas perfectas. Los científicos han publicado en diarios modernos sobre la disección de tales animales desde por lo menos los años 1930. Un periódico en 1929 estudió la anatomía de un gatito de dos cabezas.

Los animales policefálicos, debido a su rareza, son un tema de novedad. «We«, una serpiente albina nacida en cautiverio en el año 2000, fue programada para ser subastada en eBay con un precio previsto en $150.000 (alrededor de £87,000), aunque su política de no comercio de animales vivos previno la venta. El 31 de enero del 2006, el World Aquarium anunció que «We» fue adoptado por la Corporación Nutra Pharma, una compañía de biotecnología que creaba tratamientos usando veneno y toxinas modificadas de cobra. «We» murió de causas naturales a la edad de ocho años en junio de 2007.

Los animales de campo nacidos con dos cabezas viajan a veces como espectáculo por las ferias de los condados en EE. UU. Muchos museos de historia natural contienen animales de dos cabezas preservados. El Museo de Lausana en Lausana, Suiza, y el Museo de Ripley, ¡aunque usted no lo crea! en Gatlinburg, Tennessee, tiene colecciones de animales de dos cabezas preservados.

