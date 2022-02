Viral | La repudiada carta de un padre que no quiere ver a su hija: “No sale nada de mi”

“Si nos cruzamos por la calle no existo, no existimos”, le dijo a la madre de la niña, que compartió el mensaje en Twitter. La carta generó repudio y se hizo viral en la red social.

«Te mando este mensaje para no hacerte esperar más, ni para que haya más problemas y que quede todo en claro». Así comienza el mensaje que compartió Daniela en su cuenta de Twitter. Lo escribió su ex pareja, quien con una sorpresiva frialdad le anunció sus ganas de dejar de ver a su pequeña hija.

La joven de 24 años publicó en Twitter la captura del mensaje que el padre le envió para cerrar el vínculo con la niña y añadió un sutil y acertado comentario que rápidamente se viralizó con más de 60 mil likes y cerca de 15 mil «retuits». En el texto, el hombre asegura no estar listo para cumplir su rol y no estar interesado en verse con la menor.

«Mirá yo no estoy preparado, no me sale, no sale nada de mí, no tengo iniciativa de ir a buscarla. Es muy loco, sí, pero prefiero decirlo y no boludear más. El tiempo pondrá todo en su lugar, hoy me pasa esto y estoy así. Por eso quería que lo sepas, porque sos la madre y no quiero jugar con Gala en ir a buscarla y después desaparecer, ¿entendés?”.

El hombre asumió que en el futuro podría lamentarse por su determinación: «Es lo que me pasa, es lo que siento, el día de mañana me arrepentiré, lo sé, pero no quiero hacer algo que no salga de mí. Sufre Gala, sufro yo, no está cómoda, yo tampoco, es así, me pasa esto. Dirás ‘qué hdp, qué mal padre’, sí, soy eso, pero prefiero ir con la verdad de lo que me pasa».

Luego, cerró afirmando que ni siquiera quiere que lo salude si es que llegan a encontrarse casualmente: «No quiero líos, no quiero peleas. Si algún día nos cruzamos por alguna casualidad, no existo, no existimos, no quisiera llegar a que se arme un lío grande y terminar todo mal o con denuncias. Es lo que me pasa, la plata se la voy a seguir dando igualmente siempre. Chau».

Tal vez le interese leer La estremecedora carta que un padre con una enfermedad terminal dejó a su hija

«Pero mamá siempre tiene que poder…», escribió ella en el posteo, como una suerte de respuesta para el padre de Gala. El duro mensaje se viralizó rápidamente y con decenas de comentarios opinando sobre la actitud del hombre y enviándole apoyo a Daniela.

«Te aconsejo que lo legalices todo, no vaya a ser que el día de mañana venga a decir que no lo dejabas ver a a nena». «El hombre tiene lugar a ‘no sentir, no tener ganas de ser padre’. Imagínate que todo esto lo diga una piba embarazada con ganas de abortar. La condena social q se le viene encima». «Aunque no lo creas, no sabés el favor que te está haciendo». Fueron algunos de los mensajes que recibió la joven.

Historia repetida

Aunque entre todas esa opiniones apareció el testimonio de otra joven, que aseguró ser una pareja anterior del hombre y haber pasado por una situación similar: «Esta misma persona, es el padre de mi hijo. Podría decir mil cosas, pero prefiero quedarme callada y con la frente en alto, orgullosa de mi misma porque todo lo que valen es hoy, es gracias a mi. Las queremos mucho Dani, estamos para ustedes».

Ante la pregunta de otros usuarios, aclaró: «A mi nene lo ve de vez en cuando, obviamente porque ya es grandecito y se maneja solo. Pero pasé por algo similar cuando era bebé, al tiempo apareció. Gracias a Dios, nunca lo necesitamos, pero da pena».

Viral | Se recibió de abogada y se lo dedicó a su papá que había sufrido un ataque cardíaco https://t.co/akN79QZm8O — misionesonline.net (@misionesonline) October 27, 2021



Fuente: Clarín