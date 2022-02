La sequía prolongada que afecta a Misiones podría continuar por tiempo indefinido: «La Niña hace que las condiciones sean muy variables»

La crisis hídrica no da tregua en la Tierra Colorada y al respecto habló el agrometeorólogo del INTA en Cerro Azul, José Olinuck. Sostuvo que actualmente de acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional las probabilidades de precipitaciones son altas, no obstante la sequía prolongada podría continuar.

«Estamos transitando el fenómeno de La Niña, un período seco que esta vez fue muy prolongado desde el 2019. Las lluvias se están registrando por debajo de lo normal. En 2021 solamente en enero hubo precipitaciones abundantes. Desde febrero y hasta enero 2022 llovió 1.218 mm cuando el promedio es de 2.000″, precisó.

Esto significa que existe una deficiencia de alrededor de 800 milímetros. A esta problemática se le suman las altas temperaturas, según contó: «Nunca habíamos tenido temperaturas tan altas en enero. En 55 años de datos, la más alta registrada había sido de 39,4°C, y ahora es de 41,3°C», señaló en diálogo con MisionesOnline TV.

Se trata de la sequía más prolongada y con temperaturas récord, lo que provoca la pérdida de gran parte de los cultivos. En primer lugar las que sufren estas condiciones son las hortalizas, pero también otras plantaciones como ser de yerba mate por lo que el panorama es dramático.

«Tenemos muchos puntos donde observamos desde el INTA. En algunas zonas cercanas a la frontera con Brasil hubo lluvias normales o por encima de los promedios, pero en muchas otras localidades fueron escasas. La Niña hace que sea muy variable por regiones, y Misiones está siendo muy castigada», aseguró.

Consultado sobre la vigencia de estos fenómenos, sostuvo que comúnmente duran un año: «La Niña va desde octubre hasta otoño del año entrante y ya se supera. Ahora el motivo por el que se prolongó no tiene una explicación. En 2014 y 2015 fueron los años más lluviosos de la historia en Misiones, cuando llovió más de 6.000 mm», acotó.

Sequía en Misiones: “Los productores debemos repensar el modelo de producción”, señaló Oriozabala @SebaOriozabala, ministro de Agro @AgroMnes https://t.co/Vf4oVRHi4b — misionesonline.net (@misionesonline) January 27, 2022

La sequía golpea al sector yerbatero de Misiones

El calor extremo hacen estragos en toda la región del NEA y los focos de incendios no son los únicos inconvenientes que generan. La sequía golpea al sector yerbatero, la actividad ganadera y forestal. No obstante, desde INYM aseguran que no habrá falta de stock en los próximos meses.

Jonás Peterson, director por la Producción en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), aseguró que la situación es crítica y que se comenzó a dar un fenómeno poco común en los yerbales. “Desde Navidad que la sequía empezó a afectar gravemente a la planta de yerba, la situación venía complicada pero a partir de fin de año empezaron a morir plantas grandes”, comentó.

La situación se agrava día a día con la falta de lluvias y las plantaciones de yerba lo sufren. Ahora las plantas más viejas, de más de 25 años están secándose y muriendo, algo muy poco común. Ante esto agregó “Es una situación muy crítica que jamás haya visto en mi vida, ni yo ni mi papá habíamos visto que una planta grande se muera así como está pasando ahora”, dijo el productor.

Más allá de esta situación extrema, consideró que no habrá faltante de yerba en las góndolas para los próximos meses «El sector yerbatero siempre trabaja con un stock muy amplio», afirmó Peterson. Vale recordar que el sector viene de registrar un récord histórico de producción de hoja verde en 2021.

Según contó el productor, además de los yerbales, la sequía golpea fuertemente a la actividad ganadera con la falta de agua y la poca producción de alimentos para los animales, como así también el sector forestal con los incendios. “Andresito tiene una característica que llueve por zonas y en la zona de Península hace muchísimo tiempo que no llueve”, contó.

En cuanto a la actividad ganadera comentó que el invierno golpeó al sector y que después de eso se encontraron con la sequía que no permitió el cultivo de maíz para el alimento balanceado y el crecimiento de la pastura, motivo por el cual los animales quedaron desprovistos. “Los animales no contaron con la pastura en ningún momento, no hubo un buen suplemento” explicó.

La sequía llevó a que se sequen los arroyos y afluentes pequeños de donde los productores también obtenían agua. En este contexto y los productores tienen que recurrir al riego de sus plantaciones. “Se pasaba la temporada de seca, pero no había esa necesidad tan imperiosa de tener que regar; hoy el que produce se encuentran la situación”, expuso Peterson.

Por último, en cuanto a los incendios aseguró que la situación en la localidad de Andresito no es la mejor: “Lamentablemente los incendios no dan tregua desde fin de año, todos los días hay una zona nueva con incendios” expresó.