Habilitación de nuevos pasos fronterizos en Misiones: en las localidades confían en una pronta recuperación económica

Anunciaron sobre la habilitación de nuevos pasos fronterizos en Misiones y uno de los más importantes es el ubicado en San Javier, limítrofe con Porto Xavier (Brasil). Ciudadanos y autoridades de la localidad se mostraron contentos ante la nueva apertura y esperan que la misma ayude a la reactivación económica de la zona.

“Muy contento y alegre de que los ciudadanos de San Javier que tienen sus familiares en Brasil pueden ir a visitarlos, esa era una solicitud constante de casi todos los días”, contó Matías Vílchez, intendente de San Javier.

Matías Vílchez

El funcionario aseguró que las condiciones sanitarias están dadas para esta nueva flexibilización “La cuestión de la curva epidemiológica que fue muy grave en su momento en Brasil, hoy no es así”, expuso.

Otra de las seguridades con las que cuentan para la habilitación de este paso fronterizo es la gran adhesión de los ciudadanos a la vacunación lo que va a permitir que “en esta época de vacaciones utilice el paso fronterizo muchos vecinos, misioneros y hasta de otros lugares”.

En cuanto a los controles, según comunicó Vílchez, desde el municipio se trabaja en conjunto con el director del hospital local. “Además de coordinar tareas junto al jefe de Aduana, Prefectura Naval Argentina, la Dirección de Migraciones, y la Policía para brindar la seguridad que corresponde”, precisó el jefe comunal.

Sumado a esto, agregó que los controles serán los mismos que en otros pasos fronterizos donde los viajeros deberán presentar su esquema de vacunación completo.

La nueva habilitación de este paso fronterizo ayudará a la reactivación económica de San Javier. Por ello el problema principal que buscarán tratar será el consumo de combustible por parte de extranjeros debido a la alta demanda que se produjo anteriormente en la apertura de otros cruces de frontera.

Por último, el intendente se refirió a la solicitud de licitación para la construcción de un puente que comunique San Javier y Puerto Javier “Nosotros nos manejamos con mucha prudencia respecto de esta información, ya que la voz autorizada es el Gobernador de la provincia”, sostuvo.

Sin embargo, desde el municipio se brinda toda la información correspondiente para que esto se resuelva lo más rápido posible. Según expresó Vílchez, la solicitud para la licitación de la obra podría estar cerca y aseguró que desde Brasil pujan muy fuerte para definir la situación.

Nación habilitó dos nuevos pasos fronterizos con Paraguay https://t.co/MkClzFLuXZ — misionesonline.net (@misionesonline) December 13, 2021

El sábado se habilitará el pase fronterizo de San Pedro, anticipó su intendente, Miguel Dos Santos

Miguel Do Santos, intendente de San Pedro, anticipó que el pase fronterizo se habilitará el próximo sábado y que el personal de Migraciones, Gendarmería Nacional, y la Municipalidad realizan las tareas correspondientes para la apertura.

Miguel Dos Santos

En otro orden de cosas, comentó que la localidad continúa afectada por los incendios que siguen activos en las colonias Fortaleza y Picada San Lorenzo, áreas en las que se trabajan arduamente con máquinas y camiones cisternas.

«Es muy crítico porque todo está muy seco, y los arroyos no tienen agua. La producción y economía misionera sufren las condiciones climáticas porque se perdieron cosechas de maíz, yerba, mandioca, y demás verduras», aseguró.

En ese sentido, precisó que varias reservas privadas de monte nativo de más de 100 hectáreas fueron arrasadas completamente por el fuego.

Ante la grave emergencia hídrica, «18 vecinos se abastecen de agua del mismo cauce de agua pequeño, la situación es preocupante y triste», expresó el funcionario.

Recalcó la importancia de no utilizar el fuego como herramienta de limpieza, porque «no damos abasto, solicitamos al vecino que no inicie quemas porque el agua que no se utiliza para sofocar los focos activos, se abastecerá a la comunidad y a los animales que necesitan».