El festejo del Dibu Martínez que hizo estallar de bronca a los fanáticos colombianos

El arquero argentino apareció celebrando con la Copa América mientras declaraba Camilo Vargas, el guardameta del conjunto dirigido por Reinaldo Rueda. El video se viralizó rápidamente en redes sociales.

Los hinchas argentinos viven un éxtasis con la Scaloneta y uno de sus referentes es el arquero Emiliano Martínez, cuya relación con el público albiceleste crece sin límites. Su seguridad, tapadas providenciales, pero en especial su fuerte personalidad, hicieron que la gente delire con el marplatense de 29 años que en 2021 se adueñó del arco y en cada aparición ratificó su condición de guardameta titular. Este martes, luego de la victoria 1-0 ante Colombia, otra vez el Dibu fue ovacionado por su gente e hizo estallar de bronca a los cafeteros.

En el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba, el equipo conducido por Lionel Scaloni fue superior al de Reinaldo Rueda y el resultado por la mínima diferencia fue mentiroso en el encuentro por la fecha 16 de las Eliminatorias camino al Mundial de Qatar 2022. En las pocas llegadas que tuvieron los colombianos, Martínez respondió muy bien y en una de sus intervenciones tuvo un cruce con Miguel Borja.

Luego del encuentro, los jugadores argentinos celebraron el triunfo con su gente y, para que fuera una fiesta completa, llevaron la Copa América ganada en el Estadio Maracaná el pasado 10 de julio, cuando en la final vencieron 1-0 a Brasil y cortaron una sequía de 28 años sin títulos a nivel mayores. El público aplaudió y saludó a todos los jugadores, a quienes les agradecieron por la gesta en el vecino país y la victoria ante los colombianos.

Luego del partido, llegó el momento de las declaraciones y entre los visitantes estuvo el arquero Camilo Vargas; en el momento de sus testimonios, se vio detrás suyo a Martínez con la Copa América y el público lo ovacionó con el “Olé, olé, olé, Dibu, Dibu”, y el grito fue tan fuerte que Vargas no llegó a escuchar bien lo que le preguntaba el cronista. Las imágenes salieron en vivo y en directo para Colombia, lo que generó la bronca de sus aficionados.

#Deportes El festejo del Dibu Martínez que hizo estallar de bronca a los fanáticos colombianos pic.twitter.com/yfRdLFPT6b — misionesonline.net (@misionesonline) February 3, 2022



El video luego fue subido en las redes sociales y se volvió viral, como muchas de las publicaciones que hace el Dibu o en las que él es protagonista. Los hinchas argentinos lo utilizaron para mofarse de los colombianos, a quienes no les cayó bien el protagonismo del arquero surgido en Independiente.

El arquero es apuntado por los aficionados colombianos desde la definición por penales en la semifinal de la Copa América, en la que les habló a los jugadores rivales para intimidarlos y logró atajar tres remates que fueron claves para la clasificación a la final. La frase “mirá que te como, hermano” pasó a la posteridad.

Más tarde Martínez hizo dos publicaciones en sus redes sociales. Una, con las fotos de su tapada a Borja y otra saludando a las tribunas. “Gracias a todos por el amor que nos brindaron, seguimos creciendo y seguimos ilusionados, vamos por mas”, escribió el golero. En el segundo posteo puso una imagen levantando la copa y la frase “esto queda para toda la vida”. El celebrar con la Copa América le dio un plus emotivo al cierre del evento, ya que los jugadores pudieron compartir el trofeo con la gente algo que no se había hecho en los partidos afuera de Buenos Aires.

Tal vez le interese leer: La agenda de la Selección Argentina rumbo al Mundial de Qatar: los amistosos que planifica y el récord que podría romper en las Eliminatorias 2022

En respuesta a una de sus publicaciones, los colombianos expresaron su enojo con el arquero argentino. “Soy colombiano y me gusta Argentina, pero llevan 29 fechas invictos con selecciones sudamericanas. Aguardá que ya viene el mundial papá” escribió el usuario jpcorrea88. “Con esos delanteros tan malos cualquiera es figura, en Europa siempre te golean que no se te olvide”, expresó Jcifuentes15. “En el Mundial conocerás a los alemanes y bueno lo demás es historia”, apuntó 7JoseaR. “28 años para volver a ganar donde tuvieron que volver a la humildad más baja. No va ni un año y ya no queda nada de esa humildad, obvio recién llegás, no te da para entender”, manifestó piipe_pinto.

Todo ese buen clima que se vive en la Argentina, que ya está clasificada a la Copa del Mundo desde noviembre de 2021, difiere del marco difícil para el equipo conducido por Rueda, que cosechó dos derrotas en la doble fecha, ya que primero cayó de local ante Perú (2-1), y luego con el campeón sudamericano. Ahora Colombia marcha séptimo a cuatro puntos del elenco incaico, que por ahora está ubicado en la posición de repechaje y en las últimas dos fechas definirá si puede llegar a Qatar 2022.

Fuente: Infobae