Andrés Herrera es el nuevo refuerzo de River tras llegar a un acuerdo con San Lorenzo

Finalizó la novela y Andrés Herrera pasó del Ciclón al Millonario. El lateral derecho de 23 años fue vendido por el 70 por ciento de su pase. Asimismo, es el séptimo refuerzo de River Plate.

River tiene a su séptimo refuerzo del mercado de pases y es Andrés Herrera. Finalmente, San Lorenzo aceptó la última oferta que le hizo el Millonario y, de esta manera el Yacaré continuará su carrera en la institución de Núñez.

La negociación entre los clubes duró varios días, e incluso por momentos pareció estancada, pero finalmente lograron ponerse de acuerdo. River le pagará al Ciclón 2,5 millones de dólares por el 70 por ciento del pase de Herrera, quien firmaría un contrato por tres años, aunque aún no está definido.

El joven lateral derecho se suma a la larga lista de llegadas que ya estaba integrada por Emanuel Mammana, Leandro González Pires, Tomás Pochettino, Elías Gómez, Esequiel Barco y Juan Fernando Quintero. ¿Cerrará el Millonario las puertas del mercado de pases o irá por más?

El esfuerzo de River por Andrés Herrera

El representante del joven lateral derecho habló con TyC Sports minutos después de que se confirmará el pase del futbolista a River y contó: «River hizo un esfuerzo importante y San Lorenzo obviamente defendió sus intereses, pero estamos todos contentos. Andrés está muy contento. Fue duro, pero se pudo dar».

Asimismo, detalló que Herrera todavía no tuvo contacto con el entrenador del Millonario y destacó una actitud del Muñeco. «Andrés no habló con Gallardo, pero ya estaba con la cabeza puesta River, estaba muy contento. Fue prudente Gallardo en no llamarlo porque no estaba la negociación cerrada entre clubes», aseguró.

Por último, se refirió a detalles de la operación y dijo: «River compró el 70% del pase y seguramente vamos a hacer un contrato por tres años. Ahora iba a empezar a hablar el tema del contrato. Si bien ya tenemos una idea general, ahora tenemos que trabajar más en el tema de los tiempos, montos y demás».

La fractura que le había impedido emigrar en 2020

Herrera había estado cerca de dejar San Lorenzo en septiembre de 2020, cuando Palmeiras -a la postre campeón de la Copa Libertadores de aquella temporada- acercó una propuesta para ficharlo. Sin embargo, la fractura de peroné que sufrió en la pierna izquierda luego de una fuerte entrada de su ex compañero Ángel Romero le habían truncado el pase.

Decidido a vestir el escudo de River para disputar la próxima CL, el Yacaré -quien desde su debut en Primera disputó 61 partidos y marcó ocho goles- llega para competir en la posición con Robert Rojas, quien cerró el 2021 como titular en el rol de lateral derecho.

A la vez, este fichaje impactará directamente en el futuro de Alex Vigo, quien de este modo quedará relegado y posiblemente parta a préstamo a Independiente con cargo y una opción de compra que posiblemente ronde los 2,5 millones de dólares por el 50% de su ficha. Monto que desde la Tesorería de River habían pactado con Colón cuando lo ficharon en febrero de 2020.

Vigo, por lo pronto, ya mantuvo un diálogo con Eduardo Domínguez, quien le manifestó su deseo de tenerlo en el staff de Independiente. La chance estaba atada, claro, a que Herrera cerrara su acuerdo con River. Lo que finalmente ocurrió.

El festejo del Dibu Martínez que hizo estallar de bronca a los fanáticos colombianoshttps://t.co/oXOUsb0VZP — misionesonline.net (@misionesonline) February 3, 2022

FUENTES: TyC Sports y Olé.