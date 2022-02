La serie de Netflix que no podrá ser vista por menores de 18 años

El gigante streaming tiene series y películas para todos los gustos y edades. Sin embargo, la nueva serie de Netflix, que será Sandman, no podrá ser vista por menores de 18 años debido a la cantidad de violencia y brutalidad que poseen sus escenas. Dicha ficción llegará al catálogo del servicio de la plataforma en este 2022.

Aunque es una mala noticia para los menores, esta serie de Netflix sin dudas es una buena noticia para las personas adultas y fanáticas de Sandman. Recordemos que sus cómics, publicados entre 1989 y 2013, poseen un estilo muy violento y sangriento. Su historia nos presenta a Sueño, un ser poderoso que encarna las imágenes oníricas. A través de él conoceremos al resto de los personajes, principalmente los Eternos, la familia de la que procede. Su hermanos son Destino, Muerte, Destrucción, los gemelos Deseo y Desespero y Delirio.

La serie buscará ser fiel al cómic

La serie de Sandman de Netflix contará con Neil Gaiman, creador de la historia. Se encargó de supervisar la adaptación y aseguró, durante el año pasado, que mantenía la esencia de los cómics: “Se siente como Sandman. No sé si eso significa que la gente que vea la serie le gustará -aunque lo espero- pero sospecho que si te gusta el cómic y quieres verla en pantalla, entonces te gustará esto”.

El elenco está compuesto por Tom Sturridge en el papel protagónico, Gwendoline Christie como Lucifer, Charles Dance como Roderick Burgess, Boyd Holbrook como el Corintio, Patton Oswalt como el cuervo, Jenna Coleman como Johanna Constantine, Kirby Howell-Baptiste como Muerte y David Thewlis como John Dee.

Volvió The Sinner: ¿Qué tenés que saber sobre la cuarta temporada y dónde verla?

Si sos fanático de los dramas criminales, los thrillers y las historias con detectives cargados de demonios, sabés bien que The Sinner se convirtió en una de las ficciones mejor valoradas dentro de ese universo. Con una primera temporada brillante en donde Jessica Biel no dejó de sorprendernos ni un segundo, también es verdad que la recepción del resto de las entregas fue un poco más variable y estuvieron quienes las amaron y quienes no tanto.

Pero si todavía le tenés fe a esta propuesta, acá la buena noticia: ya está disponible para ver en Argentina y esto es todo lo que tenés que saber antes de darle play.

La historia de la cuarta temporada sin spoiler

Siguiendo la sinopsis oficial, en esta nueva entrega la serie va a profundizar aún más en la psique de Detective Ambrose de Bill Pullman y, como es de esperar, presentan un nuevo misterio criminal. Un crimen con el cual se ve involucrado mientras… ¡está de vacaciones!

Esto es lo que ya sabemos: “Todavía recuperándose del trauma del caso anterior -que sucedió hace un año- y ahora retirado, Ambrose viaja a la isla Hanover para reconectar con su pareja. Pero cuando ocurre una inesperada tragedia que involucra a la hija de una prominente familia isleña, él es reclutado para ayudar en la investigación. De esta manera se ve envuelto en un misterio que no deja de crecer y se convierte en paranoia generalizada”.

Dónde ver The Sinner

Con ocho episodios de 45 a 60 minutos de duración, la cuarta temporada ya está disponible en Netflix. Además, están disponibles las tres temporadas restantes.

