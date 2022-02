La movilización nacional del 1F por la democratización de la Justicia se replicó en todo el país. En Posadas, Eldorado, Oberá e Iguazú cientos de organizaciones políticas, sociales judiciales y gremiales manifestaron su reclamo exigiendo "el fin del lawfare".

En Posadas en la tarde calurosa del martes, más de 400 personas con banderas y carteles se concentraron a lo largo de la plazoleta ubicada sobre la avenida Mitre y Jujuy, y marcharon hasta la sede del Juzgado Federal, donde se realizó un acto. En él un representante por espacio expresó su rechazo a la Justicia inequitativa que no funciona en el país por el mal desempeño de la Corte Suprema y sus miembros, el reclamo contra la impunidad y por el fin del «lawfare» y las causas armadas.

El diputado Martín Sereno (Bloque Tierra, Techo y Trabajo) ofició de moderador del acto haciendo hincapié que «salimos a la calle para exigir que esta Corte Suprema injusta y desigual y elitista se vaya. Necesitamos una reforma judicial que sea democrática, inclusiva e igualitaria, que se termine con las causas armadas, porque con esta Corte no hay Justicia ni democracia plena para nuestro pueblo», expresó.

«Misiones no escapa a la impunidad de la Justicia»

La dirigente del Espacio Chacabuco, y periodista, María Torres, que participó aún caminando con muletas, a raíz de un accidente domiciliario, abrió la lista de oradores: Esta «enorme» movilización habla de un punto de coincidencia que esperan sea de inflexión también en Misiones.

«Hoy se impone estar en la calle y acá estamos con los compañeros y compañeras. Este es nuestro lugar porque la derecha decidió no dejarnos soñar, ni tener esperanzas y que no construyamos nada. Por eso le decimos a los ministros de la Corte Suprema de Justicia que se vayan. No queremos jueces que se venden y entregan con cada fallo injusto nuestra dignidad, que se vayan y nos dejen construir una Patria para todas y todos!», fustigó.

Torres agregó que el lawfare también lo vemos en Misiones. «No escapamos a ese desastre, y desde acá le pedimos a la AFI nacional que también investigue lo que hicieron las Delegaciones de la AFI en las provincias».

“La Corte Suprema tiene un problema de funcionamiento muy serio”, señaló Alberto Fernándezhttps://t.co/I0PLse0Jga pic.twitter.com/JC5heAeDl7 — misionesonline.net (@misionesonline) January 10, 2022

Recordó que como en la dictadura cívico militar «muchos y muchas de los que estamos acá, vimos como los Servicios de Inteligencia guardaban en sus archivos nuestros nombres y apellidos y nuestras militancias. Y logramos en democracia que se hiciera una gran fogata y se quemen esas fichas que atentan contra el sistema democrático. Y sabemos en nuestro propio cuerpo que en gran medida por responsabilidad del macrismo fuimos perseguidos y espiados. No queremos ser víctimas de quienes definitivamente tomaron el camino de la entrega y de la sumisión», lamentó.

«Sólo con Justicia digna se investigará a Macri y sus cómplices»

La dirigente política y comunicadora enfatizó el rechazo al Fondo Monetario Internacional, porque el FMI debe pagar por lo que hizo con los argentinos, en complicidad con «los criminales de esta Patria», durante el gobierno de Macri. Agregó que habrá que acompañar el proyecto del Gobierno nacional, en tanto «sigamos viendo que las familias tengan para comer una o dos veces al día, porque la causa del hambre y miseria es esta entrega al FMI, es Mauricio Macri y toda su banda de mafiosos y delincuentes. Y para que se los pueda investigar en serio, y encarcelar por haber saqueado al país necesitamos una Justicia digna», subrayó

Por todo esto reclamó una inmediata reforma judicial. «Que se vayan los supremos de la Corte y que en Misiones se inicie un camino de reforma judicial donde el Consejo de la Magistratura actúe con transparencia y se terminen los cientos de casos que están dormidos en la Justicia y concluyen con los suicidios de las víctimas, porque la Justicia misionera decidió mirar para otro lado o vivir en connivencia con los que detentan el poder. Por eso nos movilizamos reclamando que la Justicia sea equitativa para todas y todos», reclamó Mariquita Torres.

«Cuando la Justicia falla mal se pierden vidas»

También hablaron en representación de sus espacios políticos y gremiales, los diputados del Frente Popular Agrario y Social para la Victoria, Santiago Mansilla y Martín Sancho; el dirigente de la Corriente Clasista y Combativa, Felipe Mazacote; el referente del PAyS, Diego Ciarmiello; la militante del PCR, Victoria Rosenfeld, y el secretario general de ATE y la CTA-A, Jorge «Coqui» Duarte, quien recordó que «cuando la Justicia falla injustamente, las mujeres son las que más se movilizan en defensa de las víctimas. Necesitamos una Justicia libre y sin ataduras. Reclamamos la libertad de Milagro Sala, y el desprocesamiento de todas y todos los compañeros que en nuestra provincia son criminalizados por luchar», resaltó el sindicalista estatal.

En ese sentido, el dirigente del Movimiento y la JP Evita, Maximiliano Rodríguez, reivindicó que Misiones no sea un pueblo dormido. «Estamos despiertos y activos y salimos a la calle cada vez que están en riesgo los derechos de nuestro pueblo. En este caso ganamos la calle por el mal funcionamiento de la Justicia, y por el acuerdo del Gobierno con el FMI que nos dejó atónitos y tumbados, porque cuando ponemos el voto en la urna, también depositamos la esperanza de que las cosas cambien. Y por ahora esa esperanza sólo la tenemos como organizaciones y espacios políticos para unirnos y salir a luchar como argentinos comprometidos».

«Los presos y presas siempre somos los pobres»

Maximiliano subrayó que del Gobierno Nacional espera otra actitud y una Corte Suprema diferente. «Lo ponemos en discusión porque está en juego nuestra libertad, y la de cientos de compañeras y compañeros presos injustamente. Uno de los ejemplos más triste es el de las compañeras Cristina Vázquez y Cecilia Rojas -presente en la movilización- que fueron condenadas a perpetua sin pruebas. Cristina no aguantó y hoy está muerta y Cecilia sigue sufriendo las consecuencias de la (in) justicia en Misiones», disparó el joven militante.

Detalló que en el 2019 se derrotó al macrismo; pero no al neoliberalismo que sigue en la Corte Suprema de Justicia. «Esperamos que esta movilización sea el puntapié para seguir reclamando contra la Justicia y contra el FMI que nunca se fue, siempre estuvo en el poder político; debemos seguir luchando por la reforma integral en la Justicia también por los pibes y las pibas que están injustamente presos sólo por ser pobres, como el caso de Milagro Sala por la que exigimos su libertad!», exclamó.

«El único Poder que no elige el pueblo es el Judicial»

Finalmente se expresó el secretario político de la Federación Juvenil Comunista, Bryan Ojeda que cuestionó que cuando se habla del Poder Judicial, se habla del único Poder que no es elegido por el pueblo.

«Nosotros nunca elegimos jueces que integran un Poder profundamente patriarcal, elitista, corporativo y mafioso que funciona como un servicio y como todo los servicios en el capitalismo, su acceso depende de la clase social a la que se pertenece, y los pobres no accedemos al agua, a la luz ni a la Justicia. Y somos perseguidos e incriminados por nuestra forma de andar, de vestir y por nuestro color de piel a través de sus herramientas represivas».

Para Bryan, el problema no es sólo la Corte, un juez, un Tribunal sino un sistema que excluye, margina y persigue. «Una Justicia constituida de manera ilegítima e ilegal. Esta Corte es la que debería haber declarado la ilegitimidad del acuerdo con el FMI que hizo Macri y que hoy el Gobierno de Fernández lo legitima. Repudiamos ese acuerdo que traerá más concentración de poder, mayores niveles de pobreza, de persecución y de hambre para nuestro pueblo», indicó.