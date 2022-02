Cocaína envenenada: 10 detenidos luego de los allanamientos en Buenos Aires

Sergio Berni, ministro de seguridad bonaerense, confirmó los arrestos y aseguró que el búnker donde se hicieron los procedimientos sería el lugar de procedencia de la droga de alta toxicidad

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó esta tarde que son 10 los detenidos luego de los allanamientos para encontrar a los responsables de vender la cocaína envenenada que causó, hasta el momento, la muerte de al menos doce personas y otras 50 se encuentran internadas en hospitales de diferentes localidades de la zona Oeste y Noroeste del Conurbano bonaerense.

Además, el funcionario aseguró que en ese búnker donde se realizó el operativo sería el lugar de donde salió la droga adulterada: “hemos encontrado el mismo envoltorio que familiares de víctimas nos dieron para investigar”, comentó Berni al canal de noticias TN esta tarde. El Ministro también remarcó que “es muy importante que nos ayuden a mostrar el envoltorio. Es de nailon y de color rosa. Parecería que estuvieron cerrados a termo fusión”.

Fuentes judiciales indicaron a este medio que los policías secuestraron aproximadamente 200 envoltorios de marihuana y otros 400 de cocaína.

El pedido del ministro Berni es debido a que cualquier persona que por estas horas tenga un envoltorio similar, lo deseche de inmediato, ya que podría intoxicarse: “en este momento estamos tratando de ubicar la sustancia tóxica para sacarla de circulación. Es crucial la promoción de lo que está pasando por parte de los medios para advertir a quienes hayan comprado droga en las últimas 24 horas. Tienen que descartar lo que compraron”, sostuvo.

Además, confirmó que son 10 los detenidos: “dos de ellos los agarramos mientras escapaban con chalecos antibalas y armados. En ese lugar vendían la droga, no la fraccionaban”.

Por otro lado, una vecina del barrio dialogó con los medios y relató: “Vivo acá hace 28 años. Me sorprendió y lo vi por la tele. Es un desastre acá en el barrio, varias veces los denunciaron. La gente que viva ahí donde fue la Policía, vende. Nosotros somos mujer solas nos da a miedo. A los que detuvieron, no los conozco. No es seguro para nosotros vivir acá. Millones de veces entró la policía”, concluyó.

La primera información que trascendió sobre el caso daba cuenta de que cuatro de esas muertes se produjeron en el hospital San Bernardino, de Hurlingham, donde acudieron al menos 11 personas en un estado de intoxicación grave. Todavía hay siete pacientes que se encuentran internados en ese centro de salud.

Además, otros afectados por el consumo de la sustancia contaminada fueron internados en hospitales de los partidos de Tres de Febrero y San Martín. “Durante la tarde de este miércoles también se conoció que hay otros dos pacientes en un centro de salud de Ituzaingó y suman en total 14 los afectados”, ampliaron fuentes judiciales.

De acuerdo al testimonio de familiares y de los propios internados, la gran mayoría había comprado la droga adulterada en el mismo lugar: se trata de un asentamiento sumamente precario conocido como Puerta 8, ubicado en Campo de Mayo, en la cuenca del río Reconquista.

Los fallecidos en el hospital San Bernardino son todos varones, de 33, 36 y 45 años y uno cuya edad no fue notificada. Además, estaban internadas otras siete personas, seis hombres, de entre 31 y 41 años, y una mujer de 44, también presuntamente por el consumo de la cocaína adulterada.

Por su lado, otros tres hombres de 35, 40 y 41 años se encuentran intubados en estado reservado en la Unidad de Pronta Atención (UPA) 9 del barrio Mitre de Villa Tesei, también en Hurlingham.

Según las últimas informaciones, son al menos 12 las víctimas fatales mientras que al menos 50 permanecen internadas, aunque ambas cifras podrían aumentar en las próximas horas.

Fuente: Infobae