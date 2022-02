Ante la aparición de reptiles en la costa posadeña, Misiones Online entrevistó a Nicolás Reinsc, propietario de la veterinaria Amazonas, quien rescató una yarará en El Brete. El especialista dijo que “pueden aparecer en distintos puntos de la costa del río porque huyen de los incendios y suben a los camalotes”. Además, explicó la diferencia entre los réptiles silvestres y los que son mascotas.

Reinsc contó que tras los incendios y el avance de la civilización es normal encontrarse con distintos tipos de réptiles en la costa posadeña, “no es que los animales atraviesan toda la ciudad para llegar a El Brete, o a la costa del río, estas vienen en los camalotes. Muchas veces escapando de los incendios”.

También brindó recomendaciones para las personas que se encuentren ante alguno de estos animales, “lo primero que tienen que hacer es llamar a Ecología, o me pueden llamar a mí, que tengo experiencia con estos animales. Porque siempre que hay un encuentro entre el hombre y las serpientes, uno termina muerto y siempre es el réptil lamentablemente”, remarcó Reinsc.

Y agregó que, “el animal jamás tiene la intención de atacar, su primer instinto es huir, a menos que se sienta en peligro, allí ataca”.

Animales exóticos

En la veterinaria Amazonas es posible ver distintos tipos de animales exóticos, Reinsc dijo que “tengo una boa vizcachera que es nuestra, esta simplemente en exposición. Son animales que tienen conmigo más de 10 años, son mis mascotas, no se comercializan, para que la gente pueda ver, conocer y preguntar”.

Los animales que viven en la veterinaria, “están muy acostumbrados a la gente, son animales que se aguantan el manoseo, al ser criados en cautiverio, no se estresan tanto como un animal silvestre o autóctono, que no está acostumbrado a que lo manipulen, y a que lo toquen”.

Los réptiles que son criados en cautiverio para ser mascotas, “son omnívoros, comen absolutamente de todo y la dieta se basa la mayor parte en insectos que son cucarachas, gusanos, grillos”, estos productos pueden ser adquiridos en distintas veterinarias especializadas en la crianza y comercialización de animales exóticos.

Mientras que los réptiles silvestres, como las lagartijas, lagartos y víboras de distintas especies, “son controladores de plaga. Los gekos que existen en Misiones y en la mayoría del país son animales que no fueron comprados, si bien son una especie exótica, invasora que hace mucho tiempo entró, hoy en día cumplen un rol importantísimo”, destacó el especialista.

También aclaró que, “me han consultado para comprarme gekos para tenerlos sueltos, pero los que nosotros solemos tener no se adaptan a eso y no podrían sobrevivir alimentándose de lo que hay en la naturaleza, y controlando realmente plagas, son animales que no están adaptado para eso”.

Cuidados de las mascotas exóticas

Reinsc aseguró que las mascotas exóticas, a “diferencia de los perros o gatos, no demandan tantos alimentos, cariños todos los días, como los perros o gatos. Los reptiles tranquilamente con sus necesidades, pueden estar cuatro o 5 días sin comer, y no es que están pasando hambre, son animales que están adaptados para eso, pero se acostumbran. Acumulan grasa en la cola y pueden sobrevivir a eso. Y también sin agua, aunque no es lo ideal”.

Y agregó, “por ejemplo, si tengo que viajar un par de días a estos animales no les va a afectar en absolutamente nada, y eso está bueno porque no demanda tanto tiempo. 15 minutos por día, son más que suficientes para atender a estos animales”.

Por último, recomendó que, si una persona se encuentra “con un animal silvestre, lo ideal siempre es avisar a Ecología. Muchas veces nos encontramos con lagartos, y ellos están en su ámbito, lo que hay que tratar es de convivir con eso, tratar de que los perros y los gatos no los ataquen o de que el lagarto no entre a la casa. No podemos sacar todos los lagartos de Posadas, porque en fin es su casa también, nosotros nos metimos en la selva de cierta forma”.