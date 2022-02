Luego que se anunciara la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del Bloque de Diputados del Frente de Todos, dirigentes de todo el arco opositor hablaron del tema. Desde Juntos por el Cambio y los sectores liberales, hasta la Izquierda. El Presidente, por su parte, mencionó que habló con el hijo de la vicepresidenta y Cristina no estaba de acuerdo con la decisión que había tomado.

Entre los primeros en emitir su opinión respecto a la renuncia de Máximo Kirchner, se encontró el presidente de Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical, Mario Negri.

El cordobés dijo que “hoy queda claro que hay una grave crisis interna dentro del Frente de Todos que parece ir ganando gravedad y volumen”. Agregó que “el cristinismo prefiere sostener un relato ideológico a sostener su propio gobierno. Sobra irresponsabilidad”.

El Presidente de Diputados del Pro, Cristian Ritondo, también habló del tema. En twitter expuso que “Si no se ponen de acuerdo entre ellos va a ser muy difícil lograr consenso en el Congreso. Tienen que dejar sus conflictos internos de lado y empezar a pensar en el país. No podemos perder más tiempo”.

Una de las críticas más fuertes vino por parte de Alfredo Cornejo, actual Presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado. El mendocino expresó en twitter que: “Máximo Kirchner acaba de mostrar la fractura expuesta del FdT que vengo advirtiendo hace dos años. No tienen un programa común y solo se unieron para conquistar el poder. Esta falta de coincidencias, no han hecho más que generar incertidumbre desde que están en el gobierno”.

Paula Oliveto, dirigente de la Coalición Cívica, comentó en twitter: “Irresponsables. No les importa la incertidumbre q generan.Este mes la inflación está altísima. La gente no llega a fin de mes y estos egoístas millonarios se miden el poder generando más crisis. A la irracionalidad tenemos q contestarle con unidad y responsabilidad”.

También dirigentes de la izquierda se manifestaron. Nicolás del Caño dijo que “La renuncia de Máximo Kirchner confirma lo que venimos denunciando desde el Frente de Izquierda: el acuerdo con el FMI es un nuevo pacto de coloniaje y significará un duro ajuste contra el pueblo trabajador.”

Por otro lado, el Presidente del bloque de diputados de “Avanza Libertad”, José Luis Espert, mencionó en una entrevista que le parecía “un claro mensaje que el kirchnerismo le manda al albertismo”, contradiciendo lo expresado por Alberto Fernández, quien dijo que Cristina Kirchner no compartía la decisión de su hijo.

La carta de la Renuncia de Máximo Kirchner

“He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del Bloque de Diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación”, menciona el hijo de la vicepresidenta en el primer párrafo.

Desde el inicio deja en claro que no estuvo de acuerdo con las negociaciones que realizaba el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional. Expresó que “es mejor dar un paso al costado para que, de esa manera, él –Alberto Fernández- pueda elegir a alguien que crea en este programa”.

La carta continúa mencionando que “no aspiro a una solución mágica, solo a una solución racional. Para algunos, señalar y proponer corregir los errores y abusos del FMI que nunca perjudican al Organismo y su burocracia, es una irresponsabilidad. Para mí lo irracional e inhumano es no hacerlo”.

La palabra del Presidente

Luego, el Presidente Alberto Fernández comentó en una entrevista en C5N que “Con toda franqueza hablé con Máximo. Me contó sus diferencias con este tema y hoy me llamó y me dijo que había tomado esta decisión. Le dije que creía que no era necesario y me dijo que lo había hablado con Cristina y que Cristina tampoco estaba de acuerdo”.