Es profesor de danzas, tuvo un accidente en moto y perdió la pierna, ahora lucha por conseguir una prótesis para volver a bailar

La historia de Marcos Altamirano es sin dudas un ejemplo de superación, ya que pese a los obstáculos que atravesó en su vida sigue luchando por lograr sus metas. Él, es profesor de ritmos latinos y aunque perdió una de sus piernas en un accidente de moto quiere volver a bailar, pero para esto requiere una prótesis, que tiene un valor que ronda el millón de pesos.

Todos los días ocurren varios siniestros viales y muy pocas veces se conoce las consecuencias que conllevan para las víctimas que logran sobrevivir pero que quedan marcadas de por vida. Es por ello que Misiones Online dialogó con Marcos, quien relató el duro momento que le tocó vivir luego de protagonizar un accidente en su motocicleta.

“Saliendo de la academia con mi motocicleta, viene un auto a toda velocidad y me atropella, me arrastra el pie, caigo contra el parabrisas”, recordó sobre el trágico accidente ocurrido el pasado 17 de diciembre. A raíz de esto, se le tuvo que realizar la amputación de una pierna, pero además se lesionó el hombro y la mano derecha.

Pese a que los médicos que lo atendieron hicieron todo lo posible por evitar la amputación, debido a la gravedad de la lesión no hubo otra alternativa. Esta nueva realidad golpeó la vida de este joven profesor de baile que debió cambiar abruptamente.

Sin embargo, más allá del traumático hecho, Marcos busca continuar bailando y enseñando en su academia, con este objetivo su mayor anhelo es conseguir una prótesis. “Mucha gente continúa su vida normal con una prótesis, pero estas son costosas y más si son buenas, porque con una genérica no creo que pueda volver a bailar”, señaló.

En ese sentido, contó que consultó sobre los precios de este elemento y rondaría los 720 mil pesos, dinero con el que no cuenta. Si bien, la camioneta que lo atropelló cuenta con seguro los trámites son largos y puede llevar mucho tiempo en recibir lo que le corresponde por el daño causado.

Actualmente la academia donde Marcos daba clases, continúa abierta y es uno de sus mejores alumnos quien se encarga de enseñar: “Él me está dando una mano, porque yo traté de no cortar con las clases después del accidente, pero disminuyó la cantidad de gente”, comentó. Cabe señalar que esta actividad es la que permitía cubrir sus gastos, por lo que no poder desempeñarse normalmente representa un gran problema en términos económicos ya que tiene dos hijos. Marcos Altamirano

Para aquellos que quieran colaborar lo pueden hacer al 3764-875774 o a través del Facebook de la academia “Dejate llevar Posadas”, donde además hay información sobre los horarios disponibles. “Más allá de las donaciones me interesa el trabajo en lo que es diseño gráfico, multimedial y edición de videos porque eso lo puedo hacer desde mi casa”, agregó.

