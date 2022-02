Viral | Un empresario ahorró por un año y llevó a todos sus empleados de vacaciones a la playa

Un empresario paraguayo llevó a sus 12 empleados a un hotel 5 estrellas de la costa. Las fotos de los empleados vistiendo remeras especialmente para la ocasión se viralizaron en las redes sociales.

Un gesto poco común en el mundo de las empresas sorprendió en las redes sociales luego de que una empresa paraguaya diera a conocer la novedosa propuesta de un empresario de ese país.

El ingeniero Sebastián Sánchez de 34 años, dueño de SF Maquinarias, sorprendió a sus doce empleados con unas vacaciones de regalo en un hotel de cinco estrellas en la localidad de Encarnación.

La firma, que se dedica al alquiler, venta y reparación de maquinaría de construcción, compartió las imágenes del viaje junto a un texto que decía: «Nos dimos una pequeña pausa ayer y hoy para recargar energía».

Todos tenían remeras diseñadas especialmente para la ocasión, estampadas con la frase: «Si estás cansado, aprendé a descansar, no a rendirte».

«De esta manera agasajamos a todo el plantel que día a día se esfuerza por conservar la satisfacción de los clientes», agregaron desde la cuenta.

Quien aportó más información fue Fabiola Colnagos, esposa de Sánchez, en diálogo con el medio Extra, reveló que el comerciante ahorró durante doce meses para recompensar el esfuerzo de sus empleados.

Sobre lo que lo motivó a hacer eso, Colnagos dijo: «Ellos (los empleados), siempre que se les daba sus vacaciones preferían trabajar para ganar un adicional y no descansaban, no viajaban y no pasaban ese tiempo con su familia».

Así que el dueño decidió cerrar por dos días para poder tener un fin de semana largo y disfrutar entre todos los empleados, que incluyen trabajadores técnicos, vendedores, choferes y personal de logística.

Se hospedaron en un alojamiento cinco estrellas, se refrescaron en la playa, compartieron una cena, y hasta hubo sorteos, según amplió Colnagos, que también trabaja con los muchachos. «Ellos estuvieron fresquitos porque eran personas que se iban por primera vez a un hotel, a Encarnación o de vacaciones», añadió.

Además, según adelantaron, la idea es repetir la experiencia. La próxima meta es costear un viaje a las playas de Brasil para todos los funcionarios y sus familias, dentro de un año otra vez. Incluso ya se hizo la primera reunión entre todos. «Están entusiasmados, ellos van a elegir el destino», Colnago, muy contenta por hacer eso como empresa. «Nosotros apenas somos administradores de lo que ellos producen».

