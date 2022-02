El jueves se realizará la audiencia pública para tratar el precio del boleto de transporte urbano en Posadas

El presidente del Movimiento de Acción Vecinal, Luis Gilardoni, comentó sobre la audiencia que se realizará el jueves desde las 9 en la sala Eva Perón del Parque del Centro del Conocimiento para negociar no sólo el precio del boleto de transporte urbano en Posadas, sino también las frecuencias del servicio.

Debido al corto plazo de inscripción para participar en la audiencia, mucha gente quedó afuera, los de Candelaria y Garupá tampoco podrán asistir, explicó.

Luis Gilardoni – LT4

Señaló que los reclamos centrales «serán los mismos que se plantean hacen siete años, la falta de frecuencia, la no conectividad directa entre varios barrios de Posadas». Otro de los temas tendrá que ver con el horario del servicio de transporte, porque, como explicó, «después de las 22, los vecinos de Garupá o Candelaria, no pueden acercarse al centro de la capital misionera».

Mientras que aquellos que residen en Villa Cabello disponen del servicio durante toda la noche; entonces «no es parejo», sumado a las horas de inseguridad que implican la espera en las paradas de colectivo, indicó.

«Los usuarios sabemos que determinadas unidades deben pasar en ciertos horarios, pero como no hay un control directo, no se respeta, es un problema desde hace muchos años». A esto se suma la discriminación directa a aquellos que provienen del interior de la provincia porque al no tener SUBE pagan más caro el pasaje. «Es increíble el poder del monopolio para evadir una ley nacional que exige la sube nacional que a su vez impide el control que requiere», aseguró Gilardoni.

Precisó que también se abordará el redondeo del costo del pasaje, porque, según explicó, sin la sube, el pasaje cuesta 28 pesos, sin embargo, nos cobran 30. Entonces la gente que vive en Candelaria o Garupá, pero que trabaja en Posadas, terminará abonando 60 pesos por pasaje, por eso creemos que son temas que tendrán que tratarse y acordar en la próxima audiencia, recalcó.

Confirmaron el regreso del tren internacional y el servicio Garupá-Posadas

Sin fecha concreta, Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos aseguró este lunes en Posadas “que este año se reactiva el servicio, resta definirse el cuadro tarifario” del tren a Encarnación. Analizan extender la concesión de Casimiro.

Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos e Infraestructura, que depende del ministerio de Transporte de la Nación, aseguró este lunes en Posadas que “en el caso del servicio de tren entre Garupá y Posadas estamos avanzando en el cuadro tarifario, en ver el tipo de circulación que llevaría adelante la concesión y en poder darle a la empresa que hoy tiene esa operación, el plazo suficiente para recuperar estos dos años que no han tenidos posibilidad de operar”.

Adelantó que “en 2 o 3 semanas estaré nuevamente acá en Posadas con una agenda puramente ferroviaria, pero no tengo dudas que arrancamos este año. Estamos definiendo dos cuestiones, una es la operación entre Garupá y Posadas y lo otro es el cuadro tarifario, tanto del internacional como el del tren urbano”.

También dijo que “estamos avanzando en la prórroga de la concesión debido a estos dos años que no pudieron circular los trenes en Posadas”.

Con relación al estado de las vías para la prestación del servicio, Marinucci admitió que “visiblemente están bien de acuerdo a la inspección que hemos realizado. Estamos avanzando en una obra de renovación de durmientes y garantizar fijaciones y tira fondos que en algunos sectores necesitamos brindar mayor seguridad, pero hoy podría estar circulando el tren”.