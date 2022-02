Un conductor alcoholizado mató a un hombre en San Vicente: “Dejó a cinco hijos sin su padre”, lamentó su esposa

El domingo en horas de la madrugada, José Luis Coito de 47 años perdió la vida tras ser embestido por un conductor que manejaba alcoholizado, sobre la Ruta Provincial n.º 13 en San Vicente. Su familia pide justicia y que lo que ocurrió con la víctima no quede “en el olvido y sea una causa más”.

José Luis Coito, de profesión albañil y padre de cinco hijos, falleció producto de múltiples fracturas y politraumatismos de cráneo. Según manifestó su familia, por el impacto, el cuerpo estaba “irreconocible”.

El conductor del automóvil Citroën C4 es un hombre de 31 años que viajaba acompañado de su esposa y sus hijas. Luego del impacto, la Policía de Misiones le realizó un test de alcoholemia y arrojó positivo con un porcentaje 1,02 G/L en sangre.

Ante esta situación, la familia de José Luis pide justicia y que él no sea una víctima más de conductores que manejan alcoholizado. “Estamos destruidos, tengo una hija de cuatro años que me pregunta por su padre y no se que responder. No tenemos consuelo”, manifestó entre lágrimas, Noemi Márquez, esposa de Coito.

José Luis tenía un gran sueño con sus mujer y sus hijos: tiempo atrás había comprado materiales de construcción para continuar extendiendo su vivienda ubicada en la zona del barrio San Roque.

“Él era un hombre muy trabajador, toda su vida trabajó para darle lo mejor a sus hijos. Años atrás José Luis había fundado la Casa de la Cultura acá en San Vicente, hay dolor en los vecinos que lo conocían».

Según relató Noemi entre lágrimas, José Luis era muy amable y servicial con los vecinos. “Creemos que no es justo que un hombre borracho arruine una familia entera”, dijo angustiada.

“Yo confío en la justicia, pero me da miedo que el asesino de mi pareja quede en libertad. Dejó a cinco hijos sin un padre, todos queremos justicia”, insistió Noemí y agregó que tiene dos hijas que están muy mal por la muerte de su padre.

Noemi y José Luis se conocieron hace 24 años, toda una vida. Tuvieron su primera hija hace 23 años y desde entonces, jamás se separaron e incluso tuvieron más hijos. “Ahora me quedo sin nada, él era el sostén”, afirmó.

Noemi contó que desde la familia del conductor alcoholizado no se han comunicado con la familia de José Luis ni siquiera para dar las condolencias por el fallecimiento. “Nadie se comunicó con nosotros. No podemos entender por qué un hombre manejaba así”, añadió.

“Era un excelente padre”

Por otro lado, la concubina Noemi relató que José Luis era un “excelente padre” que daba la vida por sus hijos y que trabajaba día y noche para poder cumplir con sus hijos.

“Tengo dos hijas que están destrozadas, todavía no entienden qué pasó. Además, tengo una hijita de cuatro años que pregunta por su papá y no se que decirle”, manifestó.

En caso de que la Justicia determine que el autor del choque salga en libertad, la familia saldrá a la calle a pedir que vuelva a estar tras las rejas. “Es injusto, estamos muy dolidos por lo que ocurrió, tiene que seguir en la cárcel”, agregó.

“Papí, quién me va proteger ahora”

“No soy tu sangre pero sos la mejor persona que Dios me pudo poner en mi vida. Lo mejor de lo mejor. Era una bebé cuando apareciste en mi vida, me cuidaste y protegiste con uñas y dientes.

Eras tan bueno, que injusto Dios… por qué te lo llevaste tan pronto. Ya no estás presente pero vas a vivir eternamente en mi corazón, papá”, escribió Veronica, una de sus hijas.

El Magistrado que interviene, ordenó la inmediata detención del conductor, la notificación de la causa “homicidio en accidente de tránsito” y el secuestro del vehículo para pericias más exhaustivas.

alcoholizado mató a un hombre en San Vicente