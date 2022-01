Según el Indec, los salarios volvieron a crecer por encima de la inflación en noviembre

Según el Indec, los salarios crecieron por encima de la inflación. En los primeros once meses del año, acumula un aumento por encima del incremento de los precios en el mismo período.

El Índice de salarios total de noviembre aumentó 3,9% mensual, ubicándose nuevamente por encima de la inflación registrada en el mes (2,5% mensual). Los salarios del sector Privado Registrado aceleraron su crecimiento hasta 4,5% mensual (vs 3,7% en octubre), mientras que los del sector Público se incrementaron 2,7% mensual (vs. 3,7%% en octubre) y los del sector Privado no registrado, 4,3% mensual (vs. 5,7% en octubre)

En el mes de noviembre se aplicaron varios aumentos correspondientes a cuotas paritarias. Se destacan los aumentos en los sindicatos de estaciones de servicio, plásticos, alimentación, comercio, madera y gastronómicos

De esta forma, a un mes de finalizar el año, el Índice de salarios total acumula en los primeros once meses del año un aumento de 49,5%, por encima del incremento de los precios registrado en el mismo periodo (45,4%). Los salarios del sector Público lideran la suba (54,5%), seguidos por los del sector Privado Registrado (53,1%), ubicándose por detrás los del sector Privado no registrado (32,8%)

En forma interanual, el Índice de salarios total creció 52,2% interanual (vs. 51,2% interanual en octubre), por encima de la inflación interanual del mes (51,2%). Por sector, el salario del sector Privado registrado creció 55,5% interanual, el del sector Público, 58,2% interanual y el del sector Privado no registrado, 34,4% interanual.