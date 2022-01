María Becerra se presentó en Mar del Plata y lloró al recordar a su ex, Rusher King

María Becerra, cantante argentina, actuó en el festival ATPark en Mar del Plata y se conmovió al cantar “Episodios”, un tema que habla de una relación que llega a su fin. Fanáticos afirman que habría pensado en Rusherking, su ex novio.

Después de reprogramar por mal tiempo las dos funciones que tenía previsto dar en Mar del Plata la semana pasada, María Becerra desembarcó en el festival de verano ATPark en la noche del viernes para brindar su show apto para todo público.

Maria Becerra cantando “Episodios” en Mar de Plata es un puñal al corazón pic.twitter.com/oWFbyG9BBn — hola, soy vattt (@vattt1998) January 29, 2022

La cantante, que se encuentra presentando La Nena de Argentina, su último trabajo discográfico, en el marco de su gira Animal Tour, hizo delirar a más de 4000 fanáticos, que se conmovieron con cada una de sus canciones y no dejaron pasar por alto el momento de mayor emoción de la noche, que tuvo lugar cuando le tocó entonar la letra de Episodios.

“Y si me deja’, no vuelva’ ma’. Si no me quiere’, déjalo atra’. Estoy cansada de estos episodios en el que pasamo’ del amor al odio”, dice el estribillo del tema, que habla de una relación que llega a su final y que hizo que Becerra no pudiera contener las lágrimas.

“Ya no sé si es una relación. Si estamos bien o mal, igual hay discusión. Hoy casamiento, mañana separación. Esta mierda nos lleva a la destrucción…”, estaba cantando la joven cuando el llanto no le permitió seguir adelante.

María Becerra y su separación

Obviamente, todos sus seguidores entendieron que esa letra le hacía recordar a su reciente y escandalosa separación de Rusher King, luego de que ella misma descubriera que el cantante, cuyo nombre real Thomas Nicolás Tobar, la había engañado con la influencer Agustina Kogan.

El joven, por su parte, había acudido a sus redes sociales para aclarar que ese hecho había ocurrido durante un impasse de la pareja. Sin embargo, Becerra fue terminante desde su cuenta de Twitter. “Que bien te sale hacerte el pobrecito y mentir”, “Hijo de re mil puta, me acabas de cagar la autoestima”, “Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie wacho” y “Gil de mierda, pedazo de garca”, fueron algunas de las frases que le dedicó al autor de la canción Loba.

“¡No te merece!”, “No llores!”, “¡Vamos María!”, fueron algunas de las frases de aliento que los fanáticos le dirigieron a la cantante, antes de empezar a corear su nombre. Finalmente, ella logró reponerse para seguir adelante con el tan esperado show que incluyó éxitos como Acaramelao, Wow wow, Miénteme y Mi debilidad. En tanto, esta noche Becerra volverá a presentarse en La Feliz con un recital solo apto para mayores de 18 años junto a MYA, Coneja China y Pato Smink.

Cabe recordar que, tras la ruptura, María habría arribado a México junto a Rusher en un viaje que tenían previsto previo al escándalo. Horas después de descargar su furia en las redes, ella aclaró que ambos ya no eran pareja pero que iban a resolver sus asuntos de manera privada. “Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor”, dijo días antes de partir con destino a tierra azteca. Pero todo indica que la reconciliación nunca se concretó.

No obstante, todo parece indicar que las aguas se han calmado. Sin ir más lejos, María y Rusher coincidieron hace pocos días en el cumpleaños de FMK que recibió sus 23 años acompañado de sus amigos y colegas. Y, aunque cada uno se mostró por su lado, quedó claro que ya no están en pie de guerra. O, por lo menos, eso parece.

Tal vez te interese leer Evaluna Montaner confesó el calvario previo a su embarazo: “Me dijeron que no podría tener hijos”

Fuente: infobae.com