Tom Brady anunciará su retiro de la NFL después de 22 temporadas

Considerado el mejor jugador de todos los tiempos del fútbol americano, la leyenda le pondrá punto final a su carrera deportiva. Tom Brady, contó que su esposa lo instó en el 2017 a que se retire.

El mundo deportivo vivirá un momento histórico. Es que Tom Brady, figura de Tampa Bay Buccaneers y considerado el mejor jugador de todos los tiempos de la NFL, se retirará después de 22 exitosas temporadas en las que conquistó un récord de siete títulos de Super Bowl. Así lo informaron los reconocidos y prestigiosos periodistas de ESPN Jeff Darlington y Adam Schefter.

El actual mariscal de campo de 44 años había dejado en el aire su futuro después de la derrota ante Los Ángeles Rams en la ronda divisional que privó a su equipo de ir por una nueva conquista en la tradicional competencia que acapara al planeta.

El californiano, que tiene un año más de contrato en Tampa y hasta ahora no había descartado jugar más allá de los 45 años, ha decidido dar por terminada su carrera, informaron los cronistas de la señal deportiva de TV.

Durante el fin de semana surgieron informes sobre Brady que auguraban que estaba considerando seriamente retirarse después de la temporada, a pesar de que le queda un año de contrato. Él mismo dijo el domingo que consideraría su futuro “día a día”. El lunes, dio una respuesta más amplia, enfatizando que los deseos de su familia influirían en sus próximos pasos.

“A medida que crecí, el fútbol es extremadamente importante en mi vida, y significa mucho para mí, y me preocupo mucho por lo que estamos tratando de lograr como equipo y me preocupo mucho por mis compañeros”, señaló el ex jugador de New England Patriots. “La mayor diferencia ahora que soy mayor es que también tengo hijos, ya sabes, y me preocupo mucho por ellos. Han sido mis mayores apoyos. Mi esposa es mi mayor apoyo. Le duele ver que me golpean por ahí. Y ella merece lo que necesita de mí como esposo, y mis hijos merecen lo que necesitan de mí como padre”.

En este sentido, continuó: “Voy a pasar un tiempo con ellos y darles lo que necesitan, porque realmente me han estado dando lo que necesito en los últimos seis meses para hacer lo que amo hacer. Dije esto hace unos años, de eso se tratan las relaciones. No siempre es lo que quiero. Es lo que queremos como familia. Y pasaré mucho tiempo con ellos y descubriré lo que sigue en el futuro”.

Brady tiene un hijo de 14 años con su ex pareja Bridget Moynahan, y dos hijos, de 12 y 9, con su esposa, la modelo Gisele Bundchen. La estrella de la NFL había declarado en entrevistas anteriores que su pareja lo había instado a retirarse, especialmente después de su quinta victoria en el Super Bowl con los New England Patriots en 2017.

Después de dejar a los Patriots y ganar un Super Bowl con los Buccaneers el año pasado en su primera temporada con la franquicia de Florida, el deportista de 44 años reveló que su esposa le preguntó después de la victoria: “¿Qué más tienes que demostrar?”. Esta temporada, Brady no mostró signos notables de que la edad lo estaba alcanzando, liderando la NFL con 43 pases de touchdown y 5,316 yardas aéreas, con un promedio de más de 312 yardas por juego, el más alto de su carrera.

“Cada año solo tengo que asegurarme de tener la capacidad de comprometerme con lo que el equipo realmente necesita, y eso es muy importante para mí”, sostuvo el marsical de campo, quien sentenció: “El equipo no merece nada menos que lo mejor de mí. Y si siento que no estoy comprometido con eso, o que no puedo jugar a nivel de campeonato, entonces tienes que darle a alguien más la oportunidad de jugar”.

