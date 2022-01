Abierto de Australia: Ashleigh Barty se consagró campeona y es la primera australiana en conseguirlo

La tenista número 1 del mundo derrotó en el duelo definitorio del primer Grand Slam de la temporada a la norteamericana Danielle Collins, por 6-3 y 7-6 (2). Sumó su tercer título de Grand Slam después de Roland Garros 2019 y Wimbledon 2021

La número 1 del tenis femenino, Ashleigh Barty, se convirtió este sábado en la primera australiana en ganar el Abierto de Australia en 44 años, luego de vencer en la final a la estadounidense Danielle Collins (27º) por 6-3 y 7-6 (2).

Barty, de 25 años, cumplió su propio sueño y el deseo del público que asistió al Rod Laver Arena para celebrar la consagración de una jugadora local, algo que no ocurrió desde 1978 cuando Chis O’Neil se impuso sobre la estadounidense Betsy Nagelsen.

La tenista oriunda de la ciudad de Ipswich confirmó a lo largo de dos semanas su favoritismo en Melbourne y sumó su tercer título de Grand Slam después de Roland Garros 2019 y Wimbledon 2021.

«Como australiana, lo más importante es poder compartir esto con ustedes. Se me hizo realidad el sueño, estoy muy orgullosa», expresó Barty en el court central, luego de recibir la copa de manos de una leyenda del tenis oceánico: Evonne Goolagong Cawley, campeona del Aus Open en 1974, 1975, 1976 y 1977.

La número 1 logró el objetivo en su novena participación en el Abierto de Australia, del que había sido cuartofinalista en 2019 y 2021 y semifinalista en 2020.

Al momento de las dedicatorias, hizo especial hincapié en su grupo de trabajo: «Soy muy afortunada de la gente que tengo a mi alrededor, he recibido mucho respaldo de mi equipo durante toda mi carrera. Nunca cambiaron y siempre estuvieron a mi lado».

