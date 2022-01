Como ya había ocurrido en Puerto Iguazú y Posadas, el Juzgado Civil y Comercial de Montecarlo, a cargo de Jose Luis Maimo, rechazó el recurso de amparo presentado por el abogado de Juntos por el Cambio, y determinó que la causa será archivada “porque no se cumplen con los requisitos mínimos para la apertura de este proceso de amparo”.

Lucas Vega, representante judicial de Juntos por el Cambio, había presentado un reclamo respaldado por integrantes de este partido político, alegando que las “reglamentaciones dispuestas por el gobierno de la provincia de Misiones donde se torna efectiva la implementación del pase sanitario, constituyen una restricción, representando una amenaza contra la libertad personal de los accionantes y pedimos que se declare la inconstitucionalidad y se ordene dejar sin efecto esta medida”.

Este reclamo ya había sido realizado en otras localidades de la provincia de Misiones, corriendo la misma suerte. De hecho, el caso mas reciente fue el de Puerto Iguazú, donde el juez Martín Brites, también rechazó “in limine” esta acción de amparo presentada por los candidatos de Juntos por el Cambio en su localidad, también representados por Vega.

En su momento, el magistrado alegó que el rechazo se producía porque “al momento de interponer la acción, no supieron justificar en concreto, en forma contundente cuál era la limitación o la amenaza que ellos hacían referencia contra la libertad ambulatoria que es uno de los requisitos para la procedencia de todo hábeas corpus”.

En esta ocasión, la Fiscalía de Montecarlo, a cargo de Horacio Alberto Erhardt, dictaminó que “lo presentado por el actor no reúne los requisitos mínimos establecidos para la interposición de la acción de amparo, ya que no solo no se probó ni acreditó los extremos exigidos por la Ley, sino que tampoco en que forma actual o inminente se lesione, restrinja, altere o amenace derechos y la que la acción de amparo entablada no debe prosperar solicitando su rechazo in-limine”.

Según la observación judicial, el abogado no acreditó los motivos de esta acción, como tampoco los requisitos del Art. 1 y 2 de la Ley XII N°2 Digesto Jurídico de Misiones para la procedencia de la acción de amparo.

Una polémica de mas de un siglo

Vale la pena mencionar que estos reclamos en contra de las medidas y el pase sanitario en general, vienen acompañados con un discurso anti-vacuna que no es nuevo. De hecho, el movimiento anti-vacunas como tal, surge hace mas de 150 años en Inglaterra durante una epidemia de viruela.

En aquel entonces, la desconfianza por las vacunas surgia, principalmente, desde el sector religioso por el origen animal del compuesto. Además, las malas condiciones de salud en general de la época, contribuían a que la vacunación no sea del todo segura en términos de salud, lo que generaba desconfianza por parte de la población.

Finalmente, el gobierno Inglés optaría por eliminar los derechos individuales de sus ciudadanos en búsqueda de lograr un bien común, lo que alargó hasta el dia de hoy la polémica.