Aseguran que el acuerdo con el FMI es beneficioso para la Argentina ya que aporta previsibilidad y estabilidad

El economista Diego Carmona, en diálogo con Misiones Online analizó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciado este viernes por el presidente Alberto Fernández y detalló los ejes principales de este nuevo arreglo que brinda a la Argentina previsibilidad y estabilidad ante el mundo.

En ese sentido destacó que se trata de un acuerdo positivo para el país, ya que a poco de ser anunciado se registraron cambios en el Mercado como la fuerte caída del dólar blue que viene registrando récord de cotizaciones en las últimas semanas, además de la caída del riesgo país.

“El pago de los 730 millones de dólares y el acuerdo que habría que ver más en detalle, me parece que son una buena noticia llegar a un acuerdo para el FMI”, señaló.

Además, explicó que en caso de que la Argentina no hubiera logrado un acuerdo para saldar la deuda se enfrentaría a varios inconvenientes que profundizarían la crisis política y económica; entre los mayores problemas mencionó la suba del dólar informal, la falta de previsibilidad y un aumento en la desconfianza, es por ello que ante este panorama consideró que el arreglo alcanzado es “beneficioso para el país”.

Por otro lado, sostuvo que el acuerdo con el FMI permitió que Argentina evite entrar en una “especie de default”, lo que representaba un riesgo para los sectores que necesitan de divisas para poder importar: “No iban a faltar más dólares, sino que posiblemente no le quieran vender a la Argentina y las tensiones comerciales se tensarían”. No obstante, aclaró que la falta de dólares no solamente se debía a la incertidumbre del acuerdo con el FMI, sino que responde a problemas de la macroeconomía argentina.

“El año pasado hubo un superávit comercial y eso trae los dólares buenos, porque estas divisas son las que el país gana para su economía y representa que se vende más al exterior de lo que se importa”, explicó. En ese sentido vaticinó que de continuar generando un superávit comercial la falta de dólares que actualmente existe, se podría reestablecer.

Desde el Gobierno nacional aclararon que tras el acuerdo no habrá un ajuste fiscal rápido, ya que no hay una exigencia de llegar de forma inmediata al déficit cero y tampoco habrá devaluación, ya que el cepo cambiario seguirá vigente, es por ello que Carmona considera que “estos lineamientos generan políticas macroeconómicas que dan cuenta de previsibilidad y de estabilidad en los precios en términos internacionales”.

“El romper con el cepo necesariamente implica una devaluación muy importante. Una empresa necesita traer insumos importados porque le sirve el precio, pero si de la noche a la mañana el insumo vale el doble directamente no le trae, porque a ese precio en la Argentina no lo puede vender”, explicó el economista, quien agregó que para salir de este esquema sería muy costoso en termino social y económico.