Misiones y el día más trágico desde el comienzo de la pandemia: se confirmaron 12 muertes, un récord de víctimas fatales

El Ministerio de Salud confirmó 1589 casos de coronavirus en Misiones este jueves y se notificó 12 muertes por la enfermedad en las últimas 24 horas. De esta manera, la provincia alcanzó los 66.066 contagios y ascendió a 794 las víctimas fatales.

Misiones registra 15.697 casos activos

Los fallecidos eran personas con comorbilidades, 3 de ellas no se habían aplicado ninguna dosis de la vacuna contra el coronavirus por decisión propia, dos no lo hicieron por indicación familiar, 4 tenían el esquema incompleto y 3 no estaban vacunadas por ser menores de 3 años.

Con 216 internados, actualmente son 15.697 los casos activos en la provincia.

También son 49.575 las personas que superaron la enfermedad en la Tierra Colorada.

Ante cualquier síntoma comunícate al 0800-444-3400 o bajar la Aplicación ALEGRAMED MISIONES- En caso de emergencias llamar al 107.