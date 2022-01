River: Elías Gómez se realizó la revisión médica y habló sobre lo que pasó con Independiente

Elías Gómez estuvo a punto de firmar con Independiente, pero a último momento el Millonario se metió en el camino y ahora es el sexto refuerzo para el plantel de Gallardo que se jerarquiza de cara a la Copa Libertadores

Luego de realizarse la revisión médica, Elías Gómez rompió el silencio y habló de la decisión de rechazar la oferta de Independiente para firmar contrato con River.

“Se manejaron raro al tirar una noticia que no estaba confirmada. La decisión de ir a River la tomo yo, pero no me gustó que haya salido el título de que era jugador de Independiente”, afirmó el lateral izquierdo, que llega a Núñez proveniente de Argentinos Juniors.

El defensor de 27 años dijo que Marcelo Gallardo nunca se comunicó con él. “Estaba al margen de todo. Lo manejaron los clubes y mi representante”, señaló.

De todas formas, reconoció que es un incentivo ser dirigido por el Muñeco. “Gallardo potencia a los jugadores, llegan buenos jugadores y se van mucho más y eso es lo que quiero yo”, explicó.

Y concluyó: “Estoy en un momento excelente, tengo más madurez y muchos partidos encima. Estoy capacitado y jugué muchos partidos. Espero ayudar de la mejor manera”.

Elías Gómez a River: tenía todo arreglado con Independiente, pero se lo llevó el Millonario

Independiente y Argentinos Juniors habían llegado a un acuerdo por al transferencia de Elías Gómez. Sin embargo, a último momento el futbolista recibió una oferta tentadora desde Núñez y cambio los planes: decidió ir a jugar a River.

El presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, aseguró que el defensor eligió a River sobre Independiente porque jugará la próxima Copa Libertadores.

“Había avanzado mucho con Independiente, sus dirigentes hicieron todo lo que había que hacer, estaba garantizada la operación y se movieron bárbaro, pero en la parte del jugador me encontré con una traba. Él me dijo que quería ir a River por la Copa Libertadores”, señaló Malaspina en diálogo con ESPN.