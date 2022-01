«El club sabrá»: Eduardo Salvio puso en duda su continuidad luego de la victoria ante San Lorenzo

Eduardo Salvio, una de las principales figuras del Xeneize, tiene contrato con la institución hasta junio de este año. Hasta el momento no recibió una oferta para renovar, todo indicaba que se iba a dar pero fue el ex Benfica quien puso en duda.

Boca cerró las incorporaciones de Nicolás Figal y Darío Benedetto y tiene prácticamente abrochada la vuelta de Pol Fernández. Sin embargo, los focos también están puestos en si el Xeneize retendrá a todas sus figuras. Uno de los casos más resonantes es el de Eduardo Salvio, cuyo vínculo finaliza en junio de este año y aún no recibió ninguna propuesta por parte del Xeneize para renovar.

Tras la victoria ante San Lorenzo, lo que les permitió a los de La Ribera quedarse con el Torneo de Verano, el Toto fue uno de los encargados de hablar con la prensa y llenó de incertidumbre su futuro. “De eso no sé bien qué decirte, todavía no está cerrado. El club sabrá cuándo ofrecerne o no. Está en todo su derecho. De mi parte me seguiré entrenando y preparando. Si te digo la verdad, en lo único que pienso es en jugar y disfrutar mis días en Boca”, lanzó el ex Lanús y Benfica sobre el cierre de la entrevista con ESPN.

Salvio, que a fines del 2021 regresó a los campos de juego luego de una rotura en los ligamentos cruzados, es uno de los puntales en la ofensiva de Boca y es muy tenido en cuenta por Sebastián Battaglia, quien lo elogió en conferencia de prensa.

«EL CLUB SABRÁ CUÁNDO OFRECERME O NO…» las palabras de Salvio sobre su continuidad o no en Boca. pic.twitter.com/3O6pvkdDlV — SportsCenter (@SC_ESPN) January 26, 2022

“Podíamos encontrar en Toto una variante dentro del funcionamiento. No dejarlo tan estático en un lugar. Hoy lo probamos, y creo que hizo un buen partido, un esfuerzo enorme. Hizo lo que le pedíamos. No es su posición habitual, pero es un jugador muy inteligente. No le da referencia a los rivales”, manifestó el director técnico.

El hombre con pasado en el Atlético Madrid también se refirió a su nueva ubicación en la mitad de la cancha, realizando por momentos una función de enlace: “Uno juega en donde lo ponga el técnico. Seba sabe que no tengo problema de hacerlo ahí. Ya he jugado y he entrenado en muchas ocasiones ahí. Seba sabe que estoy a disposición de él para hacerlo tanto de enganche, segunda punta, por afuera o lo que sea. Estoy contento por el partido”.

“Cada día me siento mejor. En general venimos haciendo una buena pretemporada. Estos partidos nos sirven para lo que viene, que es el torneo local y la Copa Libertadores. En lo personal me siento muy bien”, concluyó el Toto, dejando en claro que ya no quedan rastros de la lesión que lo marginó varios meses.

En la pasada temporada Salvio llegó a disputar 9 partidos (seis por la Liga Profesional y tres en la Copa de la Liga), en los que marcó un gol y brindó una asistencia (ambos en la goleada por 8 a 1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero).