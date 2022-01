Con su carrera en ascenso y un estilo propio que lo diferencia del resto, Héctor Couto, el reconocido DJ de música electrónica, llega al Hotel Iguazú Grand de Puerto Iguazú este 29 de enero, de la mano de la productora Red Falls. Y esta es tu oportunidad para verlo en vivo y ser parte del mundo de unos de los DJ's más famosos en la escena del tech house.

Como DJ, label manager y productor musical, Héctor Couto ha logrado escalar dentro del mundo de la música electrónica para llegar a ser una de sus figuras más destacadas, consecuencia de su disciplina en el arte y de un estilo propio que logró forjar a lo largo de los años y que, en la actualidad, lo distingue del resto.

Y este 29 de enero de 2022, en el Hotel Iguazú Grand Resort Spa & Casino, vas a tener la gran e imperdible oportunidad de disfrutarlo en vivo y conocer sus excelentes piezas musicales, de la mano de la productora Red Falls. Así que no lo pienses más, y no te pierdas la chance de vivir una maratón de tech house como nunca antes lo hiciste.

Horario de inicio: 23:00

Horario de finalización: 6:00

Artistas

Warm Up a cargo de Ernesto Tosh – Marko Zalazar

Artista Principal: Hector Couto

Héctor Couto: creatividad y trabajo duro a flor de piel

Héctor Couto nació en las Islas Canarias, España, más precisamente en la isla de Tenerife, y tuvo una relación excelente con la música y la creatividad desde siempre.

De este modo fue que desde muy pequeño fue escuchando géneros como hardcore, drum&bass, Uk Garage y sonidos de los 90’s, hasta llegar a dedicarse a producir su propia música cuando tenía 14 años.

Por ello, su carrera comenzó a tornarse profesional a los 19 años, y sin darse cuenta, el que era su hobby y actividad favorita terminó por convertirse en su profesión, permitiéndole vivir de lo que más le apasiona.

Del mismo modo, en el año 2008, lanzó su primer EP llamado “Hector Vs. MdS”, trabajado con el sello Kitsam Recordings, y así comenzó una acelerada tanda de lanzamientos durante ese año y los siguientes.

A partir de esos lanzamientos, la carrera de Héctor Couto fue en asenso sin parar, incluso hasta la actualidad. Fue tal su éxito, que más tarde comenzarían a llegarle prestigiosas invitaciones a grabar y producir con sellos como Variety Music, Defected, Hot Creations, VIVa Music, entre otros, además de que se volvió un invitado regular en las famosas temporadas veraniegas en Ibiza, la reconocidísima isla del Mar Mediterráneo.

Su versión única del tech house fusiona el «Jack of Chicago» con la atmósfera del techno de la vieja escuela y sus propias raíces, lo que da como resultado producciones frescas y convincentes que siempre hacen que los pisos se muevan y, lo que es más importante, se sientan.

Héctor Couto también es prolífico, con un flujo constante y destacado de EPs en sellos como Saved, Hot Creations, 20/20 Vision, Moon Harbor y Viva Music. Debido a esto, a menudo aparece en el Top 100 de los artistas más cotizados de Resident Advisor, y ha sido nominado a varios premios clave de la industria en su tiempo.

Además de todo esto, también dirige su propio sello Roush, que mezcla a artistas consagrados como DJ W!LD y Steve Lawler con talentos futuros, y ha ayudado a hacer de Hector Couto una voz respetada en la conversación house global.

De la misma forma, cuando toca, Héctor Couto es igualmente diverso y nunca repite el mismo truco dos veces. Significa que es capaz de mezclar hábilmente una amplia gama de sonidos que se adaptan perfectamente a cualquier club o festival que toque, ya sea Pacha Barcelona o Amnesia Ibiza (Music On / Together), We Are Festival en Londres o Halycon en San Francisco, sólo por nombrar algunos ejemplos.

Asimismo, Héctor Couto es un habitual en los mejores clubes de Europa, y sus habilidades también lo han llevado por América del Norte y del Sur, Australia y Nueva Zelanda. A pesar de un ajetreado diario de DJ, todavía encuentra tiempo para producir éxitos underground.

Por todo esto y más, este artista se consagra como uno de los mejores en la industria de la música electrónica. Así que este 29 de enero, en el Hotel Iguazú Grand de Puerto Iguazú, tenés una cita para vivir la mejor experiencia de tech house, de la mano de Héctor Couto, traído por la productora Reservas Red Falls.

