Niegan la excarcelación del ex prefecturiano acusado de abuso sexual a una menor en Puerto Rico

La Justicia de Puerto Rico rechazó el pedido de excarcelación un ex agente de Prefectura de 58 años, detenido como sospechoso de haber abusado sexualmente a una menor de 14 años, amiga de su hijastra.

Tras la denuncia en su contra que efectuó una profesora de la víctima, el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico ordenó su detención. El ex prefecturiano estuvo en condición de prófugo casi un mes y fue detenido por la Policía de Misiones. Previamente su abogado defensor presentó el pedido de eximición de prisión, recurso que fue rechazado por el magistrado interviniente.

Se trata de Daniel Alberto B. (58 años), un allegado a la familia de la víctima. El pasado viernes 14 de enero, el acusado declaró en sede judicial intentando desligarse del caso, tras lo cual su abogado defensor insistió con un nuevo pedido de excarcelacción.

Es por ello, que el juez Rubén Lunge, quien está subrogando el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico a cargo de Manuel Balanda Gómez, rechazó dicho recurso judicial y ratificó su detención en una comisaría de la Unidad Regional IV de Policía.

El magistrado entiende que existe riesgo de entorpecimiento en la causa con el acusado en libertad, además de su antecedente inmediato de haber estado prófugo, tras conocerse la denuncia y el pedido de detención en su contra.

Asimismo desde el estrado judicial aguardan la declaración de la menor en Cámara Gesell y el examen psiquiátrico encomendado al detenido y del estudio socioambiental del mismo.

Además, se espera las declaraciones testimoniales de familiares de la víctima y de la docente (ampliación de denuncia), quien fue la persona que recibió los mensajes de Whatsapp de la menor, donde refería los abusos sexuales que sufría.

La profesora de una escuela de Puerto Rico acudió a la Justicia en diciembre deel año pasado para denunciar los abusos sexuales que una de sus alumnas que le manifestó sufrir de un conocido de su familia.

Violencia de género en Posadas| Un hombre arrastró a su pareja con el auto y su hijo menor de edad socorrió a la mujer

En las últimas horas se hizo viral un nuevo caso de violencia de género en Posadas; el presunto agresor es Jorge F., quien, habría arrastrado a su pareja con el automóvil, siendo el propio hijo quien se trepó al auto del padre para evitar que continuara arrastrando a la madrastra, quien estaba atrapada en la ventana y con la mitad del cuerpo fuera del vehículo.

Según se pudo saber, el hombre ya tendría denuncias por violencia de género realizadas en el año 2018 por su exesposa y madre de sus hijos, entre los cuales se encuentra el adolescente de 14 años que socorrió a la madrastra. El hecho fue relatado por la mamá biológica del adolescente en la red social Instagram. El acusado prestaría servicios en la División Estadísticas de la Dirección de Seguridad de la Policía de Misiones.

En diálogo con un medio de comunicación local, la ex esposa de quien sería el agresor contó las situaciones que vivió durante los 22 años que duró su pareja. Calvario que hoy continúan viviendo sus hijos cada vez que visitan a su progenitor. Según explicó la mujer, se separó en 2018 pero “siguen las situaciones de violencia sin parar. Hice miles de denuncias, mis hijos tienen miedo y hace meses pido la prohibición de acercamiento a ellos, que la Justicia los escuche en Cámara Gesell, hasta pedí pericias psicológicas para ese tipo”, declaró.

Agregó que actualmente el acusado tiene un régimen de visitas y si ella no lo cumple “él me hace denuncias, pero ya no sé qué hacer, mis hijos tienen miedo, vivimos con miedo porque sabemos que nos sigue”.

Los hechos de violencia

“Mi ex marido agredió a su pareja nueva y mi hijo la defendió”, comentó la denunciante, continuó diciendo que el menor le explicó que todo empezó cuando “estaban en el departamento de su papá y éste empieza a discutir con la novia”.

En ese momento, según cuenta la mujer, el adolescente de 14 años llevó a sus hermanos a una habitación para que no presencien la situación. “El papá agarra sus cosas y sale, él le pregunta dónde va y no le contesta, entonces se queda en la sala”, añadió.

Minutos después, el hijo habría escuchado los gritos de la hija de la pareja de su padre: “le está lastimando, le está lastimando”, gritó y mi hijo baja hasta donde ellos estaban; Jorge tenía el auto en marcha, cerró la ventanilla arrastrando unos metros a la mujer”.

En ese momento, el adolescente intervino: “se pone enfrente del auto, forcejearon y mi hijo logra que la suelte. Él se va con el auto a toda velocidad”, comentó la madre del menor. “Los otros tres menores llorando a los gritos. Mi hijo le limpia la cara a la chica con la remera, porque tenía sangre”, continuó.

Acto seguido, el menor de 14 años toma un taxi con sus hermanos y se dirigieron a la Comisaría de la Mujer ubicada en Itaembé Miní para solicitar ayuda. Allí, se contactaron con la madre para comunicarle la situación y avisar que sus hijos estaban en la sede policial.

El menor, por su parte, se hizo eco de la publicación que realizó su madre, compartiendo la publicación en las historias de Instagram y solicitó a sus seguidores que compartan para que la publicación llegue a las autoridades correspondientes. “Yo me cansé. Basta de violencia infantil y de género. Mi familia ya no quiere seguir sufriendo por la culpa de ese hombre”, dijo el adolescente en sus redes sociales.

Posadas | Una joven se habría quitado la vida en Villa Cabello pero su madre asegura que fue un homicidio “A mí hija la mataron” https://t.co/y3vAAj4po1 — misionesonline.net (@misionesonline) January 24, 2022