Luego del fallecimiento de Kobe Bryant y su hija, se filtraron las fotos de los cadáveres y hubo denuncias por parte de su familia

Vanessa, la viuda de Kobe Bryant leyenda de la NBA, demandó al condado de Los Ángeles porque ocho personas, entre bomberos y policías, tomaron fotos de los cadáveres de su esposo y de su hija y los habrían divulgado.

El 26 de enero de 2020, Kobe Bryant, una leyenda de la NBA, perdió la vida de manera trágica al estrellarse el helicóptero en el que viajaba con una de sus hijas y otras siete personas.

Tal vez te interese leer: Selección argentina: Scaloni citó a Nehuén Pérez en lugar de Guido Rodríguez

Desde ese día, además de un profundo dolor, hay otro tema muy sensible. A dos años de la muerte de Kobe Bryant, su familia libra una dura batalla por las fotos del accidente.

La denuncia de Vanessa Bryant

La demanda de Vanessa Bryant contra el condado de Los Ángeles por la divulgación de la fotos del accidente en el que perdieron la vida Kobe Bryant, su hija Gianna y siete personas más, sigue en curso previo al juicio que se dará en el 2022.

La viuda de la estrella de los Lakers, en su momento, presentó una declaración como parte del caso en el que expresa su sentir luego de que personal del condado, cuerpo de bomberos y de la oficina del alguacil tomaran fotos de los cuerpos y las compartieran al menos con 20 personas no involucradas en el caso.

En su declaración se revela la angustia de Vanessa y lo que le pidió al alguacil Alex Villanueva el 26 de enero de 2020, día de la tragedia, sobre la protección del lugar del accidente: “Si no puede traer de regreso a mi esposo y mi bebé, asegúrese de que nadie les tome fotografías”, le dijo la mujer. Sin embargo, un mes después Vanessa se enteraría que los ayudantes del alguacil compartieron las fotos de los restos de sus familiares, lo que le provocó angustia por temor a que se compartieran en Internet.

Además, Vanessa vio una foto del cuerpo de su esposo muerto que habría sido tomada de manera ilegal, algo que la mantiene atormentada.

“Desde que vi la foto, me atormentan pensamientos sobre quién la tomó y si muestra a mi esposo. Me enfurece que las personas en las que confiaba para proteger la dignidad de mi esposo e hija abusaron de sus posiciones para obtener recuerdos de sus muertes, como si poseer fotografías de sus restos de alguna manera los hicieran especiales. Me imagino a Kobe vigilando lo que ocurrió en la escena del accidente, y estoy abrumada por la ira y la emoción”, declaró la viuda.

También admitió que las fotos fueron mostradas por estas personas en eventos públicos a manera de exhibición y que teme que estén en la web.

“Me enferma al pensar que los oficiales y los bomberos han mirado boquiabiertos las fotos de los cuerpos de mi esposo y mi hija sin ninguna razón. También siento una tristeza extrema y un enojo al saber que se rieron de las fotos de los cuerpos de mi esposo y mi hija mientras se muestra en un bar y en un banquete de premios”, aseguró Vanessa.

Esta declaración llega por la petición del Condado para que Vanessa y su equipo de abogados revelen sus informes de terapia para comprobar si su angustia emocional es debido a que las fotos se tomaron o tan solo por el accidente en el que perdió a su familia.

#Deportes El Dibu Martínez habló luego de completar el primer entrenamiento con la Selecciónhttps://t.co/KIqhAuCfXX — misionesonline.net (@misionesonline) January 25, 2022

La tragedia de Kobe Bryant

El helicóptero, que era de su propiedad, en el que viajaba junto con otras ocho personas se desplomó en pleno vuelo en una zona montañosa y al estrellarse contra el suelo se incendió. No hubo sobrevivientes en aquella tragedia ocurrida el 26 de enero de 2020 en el poblado de Calabasas, California.

Entre las víctimas también estaba Gianna Bryant, una de las cuatro hijas que tuvo con la bailarina Vanessa Laine, su esposa desde 2001. Las otras hijas, que hoy acompañan a su mamá son Natalia, Bianca y Capri.

Fuente: TN