La reacción de Marley cuando Mirko le contó que podía comunicarse con su abuelo muerto.

Marley contó detalles de la experiencia sobrenatural que protagonizó su hijo, Mirko, con su abuelo. Los detalles y todo acerca del reality que estrenará próximamente el conductor de Telefé: "Marley y Mirko, un viaje por nuestro mundo".

Este jueves 20 se estrenó Marley y Mirko, un viaje por nuestro mundo en América Latina a través de la plataforma Paramount+. En una entrevista, el conductor había explicado de qué se trata el reality: “Muestra el día a día de cómo es la vida de Mirko, cuando va a la escuela, todo tipo de experiencias que hemos vivido y cómo vive una familia monoparental, que desde afuera tal vez se ve distinta pero que, al fin y al cabo, es igual a cualquier familia convencional”.

En el ciclo, Alejandro le contó a Florencia Peña que su hijo de cuatro años suele ver y hablar con su abuelo muerto. “El otro día vio una foto de mi papá, que falleció hace muchos años. Me preguntó y le dije quién era. Más tarde, cuando lo acosté para dormir, cerró los ojos y me dijo: ‘Papá, cuando cierro los ojos veo angelitos y lo veo a tu papá’. Yo me quedé flasheado”, le contó a la conductora de Flor de equipo.

A los pocos días, Marley se sorprendió con otro episodio que vivió con Mirko: “Estábamos en la casa de mi vieja y se puso como a hablar por teléfono. Dijo: ‘Hola, abuelo’. Le pregunté dónde estaba y me dijo ‘ahí’ y señaló el sillón donde siempre se sentaba en la casa de mi vieja, como que estaba ahí en ese momento”. Además, aseguró que siempre estuvo interesado en cuestiones paranormales. “Mirko es muy parecido a mi papá, capaz que hay una conexión ahí”, explicó, tratando de entender lo que estaba pasando con el pequeño.

Luego, Florencia afirmó que había contactado a una médium para comunicarse con su papá, quien murió en abril de 2020, tras luchar contra un cáncer terminal.

En una sesión, la vidente le comunicó un mensaje de Julio a Norma, su esposa: “Fue muy fuerte. Le dijo que cuando ella esté triste agarre la manta roja con la cual lo tapaba en sus últimos días. Además, mi papá le pidió a mi mamá que sacara sus cenizas de su cuarto porque tenía que soltarlo y que las lleve al lago San Roque (Córdoba), donde solían andar en bicicleta juntos. Ahora cuando podamos lo vamos a llevar ahí”.

Esta experiencia también la había contado en el ciclo Podemos Hablar (Telefe) al dar detalles de la conexión espiritual que tuvo con su padre a través de la apertura de registros akáshicos.

De esta manera, ambas se enfrentaron a la experiencia, sin saber lo que las esperaba. “Mi mamá no podía parar de llorar”, afirmó la conductora, y agregó que su madre iba con la esperanza de, a lo sumo, recibir un placebo, pero se encontró con algo parecido a la sanación. “Cuando apareció mi papá y le dijo lo de la manta y lo de las cenizas, y que su misión ya había terminado y que todavía tenía cosas para hacer….”, enumeró la actriz, y cerró con contundencia: “Mi mamá está mejor desde ese momento”.

«Marley y Mirko, un viaje por nuestro mundo»: cuándo se estrena

El reality de Marley y su hijo se estrenó este 20 de enero. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el rodaje se realizó a mediados de 2021, cuando el conductor estaba al frente de La Voz Argentina, por lo que participarán los jurados del certamen, como Ricardo Montaner, Lali Espósito, Mau y Ricky y Soledad Pastorutti.

A su vez, también serán parte del programa otros famosos, como Susana Giménez, quien a su vez es madrina de Mirko, Florencia Peña, Verónica Lozano, Elizabeth La Negra Vernaci, Humberto Tortonese, Damián Betular, Belén Francese y Lizy Tagliani.

El reality estará disponible desde su estreno para toda América Latina a través de la plataforma Paramount+. Según reveló Marley, a través del programa se mostrará el «día a día de cómo es la vida de Mirko, cuando va a la escuela, todo tipo de experiencias que hemos vivido y cómo vive una familia monoparental, que desde afuera tal vez se ve distinta pero que, al fin y al cabo, es igual a cualquier familia convencional».

