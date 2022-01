El inglés Nick Warren estalló la noche de sábado en Umma con un show convocante

De la mano de Flavio Bogado, este sábado 22 se dio el tan ansiado espectáculo del Dj inglés Nick Warren en el boliche Umma de Posadas, donde luego de una inesperada cancelación hace una semana atrás logró convocar a un público sediento de música y baile. Las altas temperaturas de la noche veraniega no fueron impedimento para el disfrute.

Desde más temprano se estuvieron presentando los reconocidos Dj’s misioneros Nicolás Ruiz y Ernesto Tosh, quienes fueron los encargados de darle pie a Warren para su presentación especial de 5 horas. La noche vibró al ritmo de sus melodías características y de esta manera abrió un ciclo musical que tendrá continuidad el 11 de febrero con Guy J.

Nick Warren es un Dj y productor inglés de música house. Es mejor conocido por sus álbumes lanzados en la serie Global Underground y como miembro de Way Out West, además es el líder de Artists and repertoire (A&R), la división del sello musical Hope Recordings responsable del descubrimiento de nuevos talentos.

Su carrera profesional

Nick Warren comenzó su carrera en 1987,​ especializándose en el reggae y la música independiente. A inicios de 1990 ya se había convertido en uno de los disc jockeys más importantes de Brístol,​ gracias a que fue telonero de Massive Attack. A mediados de ese mismo año, comenzó su residencia en el centro nocturno Cream de Liverpool.

En 1994, mientras era empleado de una tienda de discos, Warren conoció al productor Jody Wisternoff con quien decidió trabajar conjuntamente.​ La primera producción del dueto fue la canción Paradise is the Sound, que se presentó bajo el nombre artístico «Sub-Versión 3». Los dos siguientes lanzamientos fueron emitidos bajo el nombre artístico «Echo».

Posteriormente, en 1997, el grupo dio a conocer su álbum primicia, Way Out West, del que tomó su actual nombre.

Paralelamente a su participación en Way Out West, Nick ha trabajado de forma independiente, como lo hacen constar los sencillos In Search of Silver y Buenos Aires —dados a conocer en 2010 y 2011,​ respectivamente—, así como el Psychedelic Wheel Mix hecho al sencillo Naive, de Tom Glass,​ y el lanzamiento de su programa radiofónico Sound Garden por Frisky Radio.

La última vez que Nick Warren se presentó en Posadas, Electronic Sunset en La Aventura

El increíble show del inglés Nick Warren formó parte del Electronic Sunset, una serie de festivales musicales iniciada el pasado 12 de enero de 2020 con la presentación del Dj Stefano Noferini, desde Italia. Le siguieron luego, durante los fines de semana siguientes, los argentinos Roberto Ceratti, Victoria Engel, Muter y los Festa Bros.

En el encuentro hubo gran cantidad de personas llegadas desde distintos puntos de la región, inclusive algunos que se encontraban vacacionando en Posadas desde Santiago de Chile, Suiza y Brasil, encantados con la fantástica noche misionera y la frescura de su gente.

Previo al set del artista destacado de la noche, fue el Dj Diego Welter quien abrió esta última jornada y recibió a los primeros bailarines al ritmo de sus mezclas, anticipando la gran fiesta que se extendió un poco más de lo esperado, pero que cumplió con todas las expectativas.