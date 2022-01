Desperfecto en un transformador ocasionó un corte de energía de 30 horas y grandes pérdidas en Eldorado

El corte en el suministro de energía en la capital del trabajo, provocó también que no se pueda abastecer de agua la zona y además significativas pérdidas a pobladores y comerciantes, ya que los productos perecederos perdieron su cadena de frío y tuvieron que ser desechados.

El hecho ocurrió en horas de la siesta del jueves pasado. Y tuvo su origen en la Estación Eldorado de la empresa EMSA en uno de los tres transformadores de alta tensión. Gran parte de Eldorado permaneció más de un día sin el servicio, lo que provocó que comerciantes deban tirar mucha mercadería que requiere de refrigeración.

Misiones Online dialogó al respecto con el presidente de la CEEL de Eldorado, Walter Otazú, quien contó que el corte fue por un problema en la sub estación de Energía de Misiones (EMSA) , cerca de las 16 del jueves.

“Los técnicos nos avisaron que hubo problemas por sobre un calentamiento. Quedó sin suministro gran parte de la zona oeste, desde el km 1 hasta el 4. Estuvimos en contacto con ellos, y los técnicos de Posadas llegaron cerca de las 20 hs de ese día. Trabajaron toda la noche, y ya a las 5 empezamos desde la cooperativa a intentar dar energía por sectores a la zona afectada, hasta que se resuelva la situación. Esto lo hicimos pidiéndole por ejemplo a los aserraderos que son grandes consumidores que no arranquen, o que paren la producción”.

Y siguió “para la tarde del viernes, cerca de las 15, nos informan que todavía tenían varias horas de trabajo por delante, es así que a última hora de la tarde, casi noche se resolvió. La verdad que la pasamos mal, con muchos comerciantes que perdieron mercaderías. Ahora entraron reclamos de ellos a la cooperativa”.

El presidente de la CEEL contó que mañana se reunirá el departamento de legales de la cooperativa, para analizar cómo se resolverán los reclamos de parte de los usuarios, aunque dejó en claro que el problema no tuvo que ver con la CEEL, sino con quien la abastece de electricidad.

Otazú también indicó que el corte afectó la distribución del agua potable en esa zona que se había quedado sin luz, ya que se quedó sin energía la planta nueva que comenzó a funcionar a finales de diciembre, en el kilómetro 1.

Comerciantes afectados

Por su parte Cristian Sánchez, propietario del autoservicio “Lo de Cristian” ubicado justamente en el sector que sufrió el corte de electricidad, expresó que “casi todos los días hay cortes de luz, sabemos que el sistema está saturado, pero son cortes de una hora u hora y media. En este caso recibimos notificaciones de la cooperativa, de que el corte iba a ser de seis horas, hasta eso los productos perecederos aguantan en el frezzer. Pero la energía no regresó, yo me quedé esperando que retorne la luz, pero no volvió y pasó toda la madrugada, cerca de las 6 retornó la energía a este lugar, gracias al trabajo de la cooperativa (de sectorizar), pero después de 16 horas de no tener luz, los productos perecederos perdieron la cadena de frío, y nosotros no podemos arriesgarnos a vender esa mercadería y que la gente se intoxique y luego nos denuncie. Así que decidimos tirarla”

Sánchez explicó que reflejó eso un video con fines informativos hacia sus clientes, para mostrarles que la mercadería en mal estado la habían desechado y que las góndolas estaban respuestas con mercadería nueva.

“Como comercio estamos conscientes que un grupo generador es la solución para nosotros, pero para un comercio como el mío, se necesita uno que sale cerca de tres millones de pesos. Lo que hace muy difícil que podamos comprarlo. Por este corte estimamos perdidas por al menos 500 mil pesos, pero seguimos recibiendo mercaderías de los proveedores, de los cuales no han llegado aún las facturas. Solo en carnes había 200 kilos, luego los lácteos”.

En referencia a los reclamos que efectuará para que le reconozcan las pérdidas, dijo que charlaron con el área de legales de la cooperativa, y les dijeron que presenten el reclamo por mesa de entrada, ajuntando las facturas de los proveedores. “Creo que sentándonos a negociar con ellos debemos llegar a un acuerdo, tanto ellos como Emsa se deben hacer cargo de las pérdidas, y no solo los comerciantes perdieron, sino también la gente en sus casas, lo que tenían en sus heladeras. Otro colega que tiene fábrica de helados, estimó una pérdida de al menos 200 mil pesos”.

Por último, el comerciante consideró que el gobierno de la provincia, debería lanzar una línea de créditos para los pequeños y medianos comerciantes, con el fin de poder comprar un grupo generador, ya que el alquiler también es muy caro, “en mi caso dos meses de alquiler del generador salen 400 mil pesos”.