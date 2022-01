Variante Ómicron: cuál es el síntoma imperceptible que solo el paciente con la enfermedad puede escuchar

Los infectados con la nueva variante de coronavirus ómicron, identificada en Sudáfrica, a fines de noviembre, han presentado una amplia gama de signos clínicos, algunos diferentes a los de las variantes previas. Entre ellos sobresale uno particularmente molesto.

La nueva variante de coronavirus ómicron sacude al mundo, a casi dos meses de su aparición, con un crecimiento exponencial de casos. La variante identificada en Sudáfrica, provocó esta última semana 19,8 millones de nuevos contagios a nivel global, un 16% más respecto de los siete días previos, y en la Argentina, registró casi 130 mil nuevos positivos este jueves, con una positividad por encima del 70%.

Ómicron -o B.1.529- tiene como principal característica su mayor transmisibilidad en comparación con el resto de las variantes. ¿Cuál es la razón? cuenta con 50 nuevas mutaciones respecto del virus original y más 32 mutaciones en el gen S, varias de ellas relacionadas con incremento en la transmisibilidad y escape a la inmunidad.

En contrapartida, provoca una enfermedad mucho más leve que su predecesora, la Delta, porque se multiplica más en nariz, garganta y las vías aéreas superiores, y en menor cantidad en los pulmones a diferencia de la descubierta en India.

Ómicron: el síntoma de «oculto» de pesadilla que solo el paciente puede escuchar

La cepa tiene, por otra parte, una gama de síntomas que los especialistas no notaron en variantes previas, como la diarrea y la sudoración nocturna, y otros que, si bien ya se habían registrado, son más acentuados en el caso de Ómicron, como las náuseas y la fatiga. Por otra parte, la pérdida del olfato y el gusto, muy comunes en Delta y Gamma, no son frecuentes en la identificada en Sudáfrica.

Tal vez te interese leer:

A esta lista se sumó ahora un síntoma que los especialistas describen como «oculto», ya que solo puede ser descripto por la persona que lo padece.

Se trata del «tinnitus» o, dicho en otras palabras, la sensación de un sonido de timbre u otros ruidos en uno o en ambos oídos. La Asociación Británica de Tinnitus ha identificado un «posible vínculo» entre el virus y este problema que afecta a entre un 15 y un 20 por ciento de la población.

«Un estudio realizado por audiólogos de la Universidad de Manchester encontró que el 6,6% de los pacientes informó haber desarrollado tinnitus después de la hospitalización por COVID-19», indicaron desde la institución en un artículo que publicó el diario británico The Mirror. Y agregó: «Sin embargo, es importante recordar que el tinnitus puede aumentar durante los períodos estresantes».

El tinnitus puede ser una condición particularmente molesta ya que provoca que la persona escuche sonidos que no son externos y, por lo tanto, no son oídos por otros. Además, al no ser generados por el mundo exterior, no pueden simplemente apagarse.

Los especialistas del Servicio Nacional de Salud (NHS) británico creen que el coronavirus puede hacer que el oído interno se inflame y cause tinnitus. También es un posible efecto secundario posterior a recibir la vacuna contra el Covid. El organismo lo identificó en el 1,5% de los 317.043 informes de efectos secundarios.

¿QUÉ ES EL TINNITUS Y CÓMO PUEDE TRATARSE?

Como se dijo antes, es la percepción de un sonido de timbre u otros ruidos en uno o en ambos oídos.

El tinnitus es causado generalmente por una afección subyacente, como la pérdida auditiva relacionada con la edad, una lesión del oído o un trastorno del aparato circulatorio. Para muchas personas, el tinnitus mejora con el tratamiento de la causa subyacente o con otros que reducen o tapan el ruido, lo que hace que el tinnitus se perciba menos.

En el caso de los pacientes con coronavirus, el tinnitus debería desaparecer en unos pocos días, destaca el medio británico. Sin embargo, también puede ser causado por otras cosas y prolongarse mucho tiempo. Si los ruidos continúan, es necesario consultar a un médico.

ÓMICRON: UN SÍNTOMA NO RECONOCIDO POR LA OMS

Si bien el tinnitus está en la lista de síntomas del Covid prolongado del NHS, junto con la fatiga, la dificultad para respirar, los mareos y otros, ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) lo reconocen como síntoma oficialmente.

ÓMICRON : ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

Un estudio reciente realizado por Discovery, la aseguradora de salud privada más grande de Sudáfrica, el epicentro de los casos de esta variante, detalla que los principales síntomas son parecidos a los de Delta.

Los síntomas incluyen:

Picazón o dolor de garganta

Congestión nasal

Tos seca

Dolor muscular, especialmente dolor lumbar

Dolor de cabeza

Cansancio

Fiebre