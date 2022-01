Liza Rodríguez Carlzon, encargada del área de Turismo de Salto Encantado, dialogó con MisioneOnline TV sobre la temporada turística en uno de los municipios más jóvenes de nuestra provincia, en ese sentido destacó que están con “una temporada a pleno” y que tienen excelentes expectativos para este verano, con plazas agotadas para lo que resta del mes.

La encargada de Turismo hizo hincapié en la recuperación de la actividad turística: “se está recuperando la actividad y estamos muy felices por eso”, comentó. Agregó que las expectativas son muy buenas, porque después de la pandemia, de tantos meses de inactividad y de tanto vapuleó para la actividad turística, vemos hoy que los alojamientos están completos, ya no tenemos plazas disponibles para el mes de enero. Recién habrá lugares para febrero”.

En cuanto al origen de los turistas, Rodríguez Carlzon mencionó que “Estamos completos con gente de toda la provincia, del país y de afuera. Hay circulación constante de turistas. Hay un flujo que viene desde Posadas, gente que va y viene desde Iguazú. Así que las expectativas son muy buenas y después de tanto tiempo de quietud, la atención la verdad que recobra más vida, porque la verdad que se atiende a la gente con alegría, con muchas ganas. Así que hay un ambiente excelente para recibir turistas”.

También explicó que están volviendo los turistas de distintos países europeos, que “venían mucho a esta zona, por la selva, el avistaje de aves y están regresando otra vez. Así que se está recuperando la actividad y estamos muy felices por eso”.

También comentó que el Parque Provincial Salto Encantado es el principal atractivo turístico, que tiene “más de 13.000 hectáreas de reserva protegida”, pero también mencionó que existen otros lugares turísticos en la zona como lo son el Salto Piedras Blancas “que es un atractivo muy importante. Tiene un salto muy hermoso, área de camping para pasar el día, también se puede hacer kayak”.

Respecto a los servicios que ofrece el Parque Salto Encantado, la encargada del área de turismo explicó que “el parque provincial como es un área protegida y no es un camping, no ofrece mesas ni parrillas como para pasar el día”. Sin embargo, aclaró que si bien no cuenta con servicios como parrillas o mesas, “si tiene un área de servicios muy completa, donde tienen un restaurante muy bueno, que hay desde minutas a platos gourmet y regionales muy ricos. Con excelentes precios”. Agregó que “funciona tanto como restaurante, como desayuno y confitería”.

Pase sanitario para ingresar al Parque Salto Encantado

Rodríguez Carlzon comentó que “para ingresar al parque se está pidiendo pase sanitario”. Pueden hacerlo con el carnet de vacunación y con cualquiera de las aplicaciones disponibles para esto, como ser la aplicación provincial AlegraMed o la nacional MiArgentina. También solicitó que “siempre que se acerquen al Parque que lo hagan con su DNI, eso es muy importante”.

Mencionó que la tarifa de ingreso para los locales es mínima, en tanto que para los misioneros la entrada tiene un valor de 260 pesos. “Es una tarifa muy baja, súper accesible. Las personas vienen un día y si se quedan por la zona, con el mismo ingreso pueden volver al otro día para seguir recorriendo” agregó durante la entrevista.

Finalmente explicó que trabajan en conjunto con el área de turismo de la localidad de Aristóbulo del Valle, por lo cual para obtener más información sobre los atractivos turísticos y servicios ambos municipios (Salto Encantado y Aristóbulo del Valle), “pueden entrar a la página web.

