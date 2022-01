Darío Benedetto fue presentado como nuevo jugador de Boca Juniors, además se confirmaron las salidas de dos juveniles

“No sé si me voy a aguantar las lágrimas”, dijo Darío Benedetto durante sus primeras horas como jugador del Xeneize. Mientras tanto, Agustín Obando y Oscar Salomón desembarcaron en Tigre

En un mercado de pases conmovido por los resonantes movimientos que están encabezando River Plate y Boca Juniors en los últimos días, el Xeneize disfruta de su flamante refuerzo: Darío Benedetto. El Pipa aterrizó en el país el jueves, rápidamente se realizó la revisión médica y saludó a sus nuevos compañeros. Durante las últimas horas, el club hizo oficial el fichaje y por la tarde se realizó la presentación con una conferencia de prensa en la Bombonera.

Tal vez te interese leer: La venta de Julián Álvarez es la segunda más cara en la historia del club y mirá como continúa el mercado de pases de…

“¡Otra vez en casa Pipa Bendetto! ¡Bienvenido!”, escribió la cuenta de la entidad de La Ribera, que también compartió un video del “primer día” del goleador. “Feliz de la vida, muy contento. Ahora a disfrutar. La cancha y la gente es lo que más se extraña. Es así, te soy sincero. Se extrañaba muchísimo y fue eso lo que me llevó la decisión de querer volver al club”, declaró el futbolista en el video oficial.

“Estoy muy agradecido al hincha de Boca. Cuando estuve en Francia, aparecían hinchas con la camiseta de Boca alentándome ahí. La verdad que esas cosas son impagables y te demuestran lo grande que es Boca. Es un momento muy lindo. No sé si voy a poder contener las lágrimas porque la verdad que los extrañé muchísimo”, se sinceró.

En la conferencia de prensa posterior, el jugador reiteró su alegría por volver al club: “Estoy muy emocionado. siempre el hincha de Boca te sorprende. Estoy contento de poder estar de vuelta vistiendo estos colores, estoy feliz”.

“Sabemos muy bien los objetivos que tenemos, el más importante es la Copa Libertadores y estoy dispuesto a a aceptar todo tipo de responsabilidad. No tengo ningún problema con eso”, sostuvo, y recalcó: “Quiero disfrutar el momento, adaptarme lo más rápido posible al técnico, a la idea que tenga y a los compañeros, que desde que me fui sigo teniendo buena relación con todos pero a algunos no los conozco”.

Más allá del arribo del atacante de 31 años, el Xeneize también tuvo otro movimiento en el mercado de pases en estas últimas horas: Agustín Obando y Oscar Salomón se marcharon a préstamo al recién ascendido Tigre.

#Deportes Abierto de Australia: Rafael Nadal avanzó a los octavos de finalhttps://t.co/Xt2z03j10s — misionesonline.net (@misionesonline) January 21, 2022

El combinado que dirige Diego Martínez tendrá a Obando cedido por dos años y a Salomón hasta finales del 2022. El defensor de 22 años viene de jugar en Central Córdoba de Santiago del Estero entre el 2019 y el 2021, pero ahora tendrá una nueva experiencia fuera del Xeneize sin haber sumado minutos en La Boca. Por su lado, el atacante, de 21 años, nunca encontró la regularidad con la azul y oro.

Mientras tanto, desde Mar del Plata esperan también recibir algunos juveniles cedidos. Martín Palermo reconoció que habló con el vicepresidente Juan Román Riquelme y que abrieron negociaciones para fichar algunos jugadores para Aldosivi. ¿Los nombres sobre la mesa? Agustín Lastra, Vicente Taborda, Gabriel Vega y Nicolás Vicentini.

El Xeneize, además, buscará la final del Torneo de Verano este viernes contra la Universidad de Chile luego de imponerse en el debut ante Colo Colo. El combinado de Sebastián Battaglia, que presentará una formación alternativa mechando habituales suplentes y juveniles, podría acceder al duelo definitorio incluso perdiendo este juego.