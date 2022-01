Coronavirus en Misiones | Se confirmaron 5 muertes este viernes: 2 de las víctimas no estaban vacunadas y 3 tenía el esquema incompleto

También se notificaron 1348 casos y la provincia alcanzó los 56.508 infectados y los 74 8fallecidos por el virus de la pandemia. También son 42.191 las personas que superaron la enfermedad en la Tierra Colorada.

El Ministerio de Salud confirmó 1248 casos de coronavirus en Misiones este viernes y se notificó 5 muertes por la enfermedad en las últimas 24 horas. De esta manera, la provincia alcanzó los 56.508 contagios y ascendió a 748 las víctimas fatales.

Misiones registra 13.569 casos activos

Los fallecidos eran personas con comorbilidades, 3 de ella no completaron el esquema de innumización, una no se había aplicado ninguna dosis por decisión propia y la restante no lo hizo por decisión familiar.

Con 186 internados, actualmente son 13.569 los casos activos en la provincia.

También son 41.191 las personas que superaron la enfermedad en la Tierra Colorada.

Ante cualquier síntoma comunícate al 0800-444-3400 o bajar la Aplicación ALEGRAMED MISIONES- En caso de emergencias llamar al 107.