El flamante refuerzo de Crucero del Notre, Pinti Álvarez, habló sobre los objetivos para esta nueva temporada y porqué se dio su retorno al club donde ya vistió en dos oportunidades la camiseta.

Crucero del Norte se prepara para afrontar una nueva temporada en el Federal A, la tercera categoría del fútbol argentino y en este mercado de pases de reforzó con la vuelta de un histórico jugador, Ernesto Pinti Álvarez tendrá su tercer ciclo defendiendo los colores del Colectivero.

Tal vez te interese leer: Liga Profesional de Fútbol: anunciaron que mas del 93 por ciento de los jugadores tiene el esquema completo de vacunación

El delantero de 33 años fue presentado oficialmente en las redes sociales del club y al mismo tiempo estampó la firma.

El paraguayo llega desde Paraguarí, equipo que milita en la segunda categoría de aquel país. Pasó por los estudios de Misiones Online, “estoy muy contento de estar nuevamente acá, con toda la ilusión puesta en el objetivo que es ascender con Crucero devuelta” expresó el atacante que fue partícipe aquel equipo que disputó en esa categoría durante el 2012 y 2014, después formó parte en 2015 del plantel en la primera división.

“Siempre sentí que esta es mi casa, estoy muy contento por volver porque realmente Crucero me da la importancia que otros clubes no me la dan”.

“Pinti”, aseguró que desde el año pasado ya vienen teniendo charlas con Julio Koropeski, expresidente de Crucero, para que se pueda dar el retorno a la institución.

“Se me pasan un millón de cosas por la cabeza, lo que más me motivo es el amor que le tenemos mi familia y yo a Crucero. Fue nuestro primer club internacional, y ese cariño que nos llevamos de Misiones hace que la decisión sea más fácil”.

En lo deportivo, el delantero se expresó como que es un desafío su regreso. “Quiero quedar en la historia, quiero formar parte de la historia de Crucero. Si bien me tienen ya como parte, yo creo que me falta un poco. Vengo con esa ilusión, quiero formar parte de los libros de Crucero y espero que podamos estar la próxima temporada en la Primera Nacional”.

En cuanto a su condición física, algo que muchos hinchas se preguntaban, Álvarez despejó las dudas y aseguró que se encuentra muy bien. “Seguí trabajando a pesar de que haya terminado el campeonato para mí. Me siento un profesional y tengo que comportarme como tal, así que el hincha no se preocupe que vengo a dar todo por esta camiseta”.

Durante su primer paso por la institución se cruzó con Miguel “Pico” Salinas, quien es el entrenador de Crucero y en cuanto a charlas Pinti aseguró que hasta el momento no se dieron pero que lo harán antes de empezar a trabajar. Pero ya anticipó que donde más cómodo se siente es por todo el frente de ataque.

Además de contar cuáles son sus objetivos y las razones por las cuales se da un nuevo regreso, Pinti se tomó un tiempo para abrir el baúl de los recuerdos y regresar a aquellos momentos de gloria que vivió en Misiones.

“El momento más importante con Crucero en mi carrera, que quedó marcado y va a quedar marcado para toda la vida, sin dudas es el partido ante Olimpo. Porque implicaba muchas cosas, había mucho en juego, podíamos perderlo todo como no, que fue lo que ocurrió. En segundo lugar, están los goles contra Independiente”.

Ernesto Pinti Álvarez, fue el autor del único gol ante Olimpo, el 15 de junio de 2013 en el Andrés Guacurarí. Le dio el triunfo al Colectivero y la permanencia en su primer año en la segunda categoría.