Incendios en Misiones: los focos ígneos no cesan y aumenta la preocupación

El presidente de la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios, Waldemar Laumann, se refirió a los focos de incendios en Misiones y resaltó que es complicado el acceso de los bomberos en algunos sectores, lo que hace más difícil combatirlos.

En primer lugar, señaló que “la situación es grave en toda la provincia, más allá de los focos de incendios en Misiones que son de gran magnitud, otros se pudieron controlar rápidamente sin la posibilidad de propagarse”.

Actualmente existen 36 cuarteles de bomberos en Misiones que trabajan constantemente para paliar este problema en conjunto con brigadistas y policías.

“Ayer hubo un grupo que trabajó en Jardín América, otro en San Vicente, en el límite departamental con Montecarlo. Hoy se desplegó un grupo en la zona de la reserva hacia la zona de Yabotí”, contó Laumann.

Por otro lado, Laumann sostuvo que el inconveniente más grande es la accesibilidad. En este sentido, manifestó que en varios lugares “no hay camino, hay que trabajar a pie y es desgastante caminar por el monte con la mochila de agua, hay que solucionar este problema porque esto va a seguir”. Agregó, además, que “siempre se trata de disminuir la velocidad de propagación en los focos de incendios más intensos”.

En este contexto, Laumann consideró que es necesaria una reglamentación sobre la higiene y seguridad forestal debido a la falta de limpieza y poda en algunas plantaciones como los pinos. Asimismo, recalcó que los municipios deben hacer los accesos correspondientes a las chacras porque los camiones no pueden ingresar.

Finalmente, resaltó la labor de todo el equipo de bomberos y lamentó que muchos de ellos presentan agotamiento físico y psicológico, producto del maltrato que sufren en algunos lugares. En este sentido, pidió la colaboración de toda la sociedad para avisar en el momento que se desate el incendio para llegar rápidamente al lugar afectado.

Campo Viera | Bomberos Voluntarios combaten incendios y abastecen de agua debido a la emergencia hídrica , aseguró Néstor Chak

Ante los focos de incendios activos en la provincia, sumado a la emergencia hídrica, Néstor Chak, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Campo Viera, indicó que continúa la labor no sólo para abastecer agua a las zonas donde se secaron los pozos, sino también para combatir los incendios.

La situación se mantiene crítica porque los arroyos dejaron de correr a causa del fenómeno climático, sumado a los incendios forestales que en Campo Viera produjeron la pérdida de más de 100 hectáreas de pinares afectando aproximadamente a 7 chacras, según indicó.

Para combatir los focos activos se intenta reducir la altura de las llamas, por eso se realizan caminos y cortafuegos con las maquinarias de la Municipalidad y de empresas privadas del municipio. «Esa es la única forma de frenar el avance del fuego porque no contamos con la estructura necesaria para combatir las llamas altas», explicó.

Sobre el incendio que se produjo el domingo y que sigue activo, indicó que «ayer varios grupos de vecinos y bomberos nos quedamos en el área hasta las 2 de la mañana cuidando que no se propague».

Asimismo, señaló que resulta difícil determinar cómo se produjeron las quemas, y explicó que «muchas veces sucede que se utiliza el fuego como herramienta de limpieza, y por eso se expande, y se complica no sólo por la sequía, sino también las altas temperaturas. Por estos factores climáticos, cualquier colilla de cigarrillo puede iniciar una quema», aseguró.

Las personas van a los arroyos, hacen campamentos, cocinan algo, no apagan bien las llamas y frente a los vientos, el fuego se expande, cualquier chispa que es suficiente para iniciar un foco de incendio, insistió.

Frente a las graves sequías sumado a la emergencia ígnea, Chak solicitó que no se utilice el fuego como herramienta de limpieza, no sólo por la emergencia ígnea, sino también porque «en el casco urbano, como también en la colonia, no tenemos agua, estamos en emergencia hídrica, todo está muy seco», recalcó.